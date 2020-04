Coloravirus, online lo sketch-book con 100 disegni

#Coloravirus: è online lo sketch-book con 100 disegni di artisti da colorare per riempire di creatività questo lungo periodo di permanenza a casa

Più di 50 artisti per 100 disegni. È il nuovo #Coloravirus, lo sketch-book da colorare, nato dalla collaborazione fra le associazioni culturali, collettrici di artisti, Caravan Setup e Il Cerchio e Le Gocce, per occupare a casa questo tempo sospeso.

Un’evasione nel mondo dell’arte, dalle case degli artisti a casa propria, per tingere di bellezza la quotidianità; una modalità di arte accessibile a grandi e piccini, a cui ognuno potrà dare il proprio contributo, diventando parte del processo creativo dell’opera di artisti, illustratori e writer affermati. Il risultato finale sarà un lavoro “a quattro mani”, un unico disegno da cui nasceranno tante varianti quante saranno le sensibilità che andranno a personalizzarlo.

COME FUNZIONA

Basta scaricare lo sketch-book a link www.ilcerchioelegocce.com/ coloravirus.pdf , stampare il disegno che si preferisce e colorarlo. Con l’intento di diffondere positività e bellezza, gli artisti invitano a condividere una foto del risultato finale, come unico gesto di ringraziamento per aver donato i propri disegni a questa iniziativa.

Taggando artista e associazioni promotrici (Caravan SetUp; Without Frontiers- Lunetta a Colori; Il Cerchio E Le Gocce) si creerà una comunità artistica virtuale, lontana nello spazio, ma unita nel tempo. I disegni pubblicati entreranno a far parte di un libro dedicato.

Chi non ha una stampante in casa? Nessun problema, spiega la Dire (www.dire.it): basta appoggiare un foglio allo schermo del computer o del tablet, aumentare la luminosità al massimo, ripassare leggermente a matita le linee del disegno e si è pronti a colorare con ogni strumento a disposizione: pastelli, evidenziatori, biro, pennarelli, acquerelli e qualsiasi materiale o tecnica si voglia sperimentare.