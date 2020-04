Video da recuperare: Giame e Shiva cantano “Chic”

Giame torna insieme a Shiva su un brano: è “Chic”. Come ciliegina sulla torta il beat di Andry The Hitmaker

Se ve lo siete perso e in questi giorni cercate video da recuperare “Chic” di Giame è uno di quelli da inserire, senza alcun dubbio, nella vostra lista.

Il rapper, a distanza di anni, torna insieme a Shiva su un brano. A fare da ciliegina sulla torta il beat di Andry The Hitmaker. La strofa di Giame, spiega la DireGiovani (www.diregiovani.it), si appoggia su una melodia che entra subito in testa mentre le parole di Shiva spezzano la morbidezza iniziale, cavalcando perfettamente, nelle ultime barre, lo stesso flow del collega, quasi per chiudere un cerchio perfetto.

“Chic” arriva dopo la pubblicazione di “Mula”, un ep di 5 tracce che ha visto la collaborazione di Giame con artisti del calibro di Emis Killa, Ernia, Lazza, Pyrex e Vegas Jones. Il disco è un ritratto della doppia chiave di lettura della musica di Giame, tra l’esposizione riflessiva dell’io e la spensieratezza che da sempre caratterizza la sua vita e la sua musica. Tutto perfettamente sintetizzato nel titolo, un richiamo al classico immaginario materialista del rap, ma anche e soprattutto il suo cognome all’anagrafe.