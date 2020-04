Travis Scott su Fortnite per il lancio di Astronomical

Travis Scott arriva su Fortnite per presentare “Astronomical”, il nuovo singolo. Il rapper, tra le Icone del gioco, canterà live per 4 giorni consecutivi il brano

Travis Scott e Cactus Jack lanciano una speciale collaborazione con Fornite. Il rapper, che da sempre ama stupire, sarà ospite della piattaforma per una performance esperienziale unica nel suo genere con cui presenterà in anteprima mondiale una nuova canzone.

La première mondiale dell’esperienza in-game “Astronomical”, questo il nome del brano,si svolgerà su Fortnite venerdì 24 aprile all’01.00 (orario italiano) con apertura della sala d’attesa 30 minuti prima dell’inizio.

Per soddisfare la domanda su scala globale, sono previste diverse repliche per coloro che si trovano in altri fusi orari o per chi desidera rivivere “Astronomical”.

Nel dettaglio:

venerdì 24 aprile alle 16.00 (apertura sala d’attesa ore 15.30;

sabato 25 aprile alle 06.00 (apertura sala d’attesa ore 05.30);

sabato 25 aprile alle 17.00 (apertura sala d’attesa ore 16.30);

domenica 26 aprile a mezzanotte (apertura sala d’attesa ore 23.30).

Oggi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Travis Scott entrerà inoltre a far parte delle serie Icone di Fortnite: i giocatori avranno così la possibilità di ottenere i suoi costumi e le sue emote esclusivi e di sbloccare altri contenuti completando le sfide. I partecipanti all’evento “Astronomical” riceveranno anche l’Astroworld Cyclone Glider e due schermate di caricamento gratuite.

Ulteriori informazioni su come partecipare all’evento QUI.