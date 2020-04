Scenari Digitali lancia il Timelapse di Castelluccio di Norcia – Marzo 2020 #andrà tutto bene: ecco l’incredibile video

Scenari Digitali ha pubblicato il “Timelapse di Castelluccio di Norcia – Marzo 2020 #andrà tutto bene” il nuovo filmato generato tramite la tecnica automatizzata del timelapse giornaliero, dal punto di ripresa webcam di Castelluccio a 1452m slm nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, attivato lo scorso giugno grazie ad una campagna di crowdfunding, dopo il sisma del 2016.

Il video ha ripreso in timelaps i fenomeni atmosferici in questo insolito risveglio primaverile del paese ancora ferito dal sisma dell’ottobre del 2016 e segnato dalla quarantena per l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus Covid-19, dove in assenza dell’uomo, domina la Natura ed il Silenzio. Il filmato con la tecnica del timelaps giornaliero è disponibile nel canale YouTube di Scenari Digitali.

“Scenari Digitali srl” è una startup innovativa di Foligno, che opera nel settore dell’information technology con una consolidata esperienza nei sistemi webcam stand alone in ambienti montani.

“La webcam di Castelluccio” è stata realizzata grazie al coinvolgimento di 240 sostenitori, al sostegno dell’Associazione “Per la Vita di Castelluccio” onlus e del CAI gurppo regionale dell’Umbria ed in collaborazione con CNA Umbria ed Eppela.

https://www.castellucciowebcam.it/