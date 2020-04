Never Have I Ever: la serie arriva su Netflix

Il catalogo si Netflix si arricchisce di storie sugli adolescenti. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) Il 27 aprile arriva sulla piattaforma la prima stagione di Never Have I Ever. Ispirata all’infanzia di Mindy Kaling, creatrice della serie, la commedia in dieci episodi è un racconto di formazione sulla vita di una moderna adolescente americana di origini indiane di nome Devi, interpretata da Maitreyi Ramakrishnan. Ad accompagnare la storia, co-creata, scritta e prodotta anche da Lang Fisher, è la voce narrante dell’icona del tennis John McEnroe.