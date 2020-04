La Fiaba dei gatti di Annabella Calabrese è online

La Fiaba dei gatti di Annabella Calabrese e Daniele Esposito è online: prosegue il progetto della Compagnia Le Chat Noir per i bambini

Prosegue, con una fiaba tratta dal patrimonio popolare pugliese, “Resto a casa con le fiabe”, il progetto di Annabella Calabrese e della Compagnia Le Chat Noir nato con l’intento di donare una forma di intrattenimento ai bimbi costretti a restare a casa, attraverso l’interpretazione, a distanza, di fiabe di tradizione italiana.

Questa volta sarà un gruppo di magici gattini ad intrattenere grandi e piccini ne “La fiaba dei gatti”, scritta da Annabella Calabrese e Daniele Esposito, diretta dalla stessa Calabrese e liberamente tratta dalla raccolta di Italo Calvino “Fiabe Italiane”.

Protagoniste della storia due sorellastre, le cui sorti verranno completamente ribaltate dall’incontro con un gruppo di simpatici micini (personaggi realizzati in animazione da Daniele Esposito).

Tutti i video della raccolta “Resto a casa con le fiabe” della Compagnia Le Chat Noir sono realizzati in conformità alle norme per il contenimento del Covid19. Attori, autori, regista e montatore hanno lavorato ciascuno dalla propria casa e prestando la loro opera gratuitamente per intrattenere grandi e piccini.

Il video ha una durata di 20 minuti circa, in cui piccoli e grandi spettatori potranno godere di questo divertente esperimento tecnologico.

#noirestiamoacasaconlefiabe #andrátuttobene❤

”La fiaba dei gatti” è visualizzabile gratuitamente sul canale youtube LE CHAT NOIR PRODUZIONI al link: https://youtu.be/e6_Xq31mtUM