IKEA svela la ricetta delle polpettine di carne

IKEA svela la sua ricetta delle polpettine di carne: per realizzarla a casa basterà seguire le istruzioni come per il montaggio dei mobili

Facile, veloce e alla portata di tutti. Per la prima volta IKEA ha svelato la ricetta delle polpettine di carne, iconico piatto svedese servito nei suoi punti vendita di tutto il mondo.

Per rendere il tutto ancora più in stile IKEA, la ricetta delle polpettine come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è realizzata nello stesso modo delle istruzioni dei suoi mobili.

Più chiaro di così!

La ricetta delle polpettine di IKEA

Ingredienti:

Per le polpette

500 gr di carne macinata di manzo

250 gr di carne macinata di maiale

1 cipolla tritata

1 spicchio d’aglio

100 gr di pangrattato

1 uovo

5 cucchiai di latte (latte intero)

sale e pepe

Per la salsa

Un po’ d’olio

40 gr di burro

40 gr di farina

150 gr di brodo vegetale

150 gr di brodo di carne

2 cucchiai di salsa di soia

1 cucchiaio di senape di Digione

150 gr di “double cream” (si tratta di un tipo di panna inglese molto grassa, se non la trovate va benissimo la classica panna da montare)

Come preparare le polpettine:

In una ciotola unisci la carne macinata di manzo e maiale e amalgama bene con le mani per togliere i grumi. Unisci cipolla, aglio, pangrattato, uovo e mescola tutto. Aggiungi il latte e condisci con sale e pepe a tuo gradimento.

Crea con l’impasto delle piccole palline. Posale su un piatto, coprile e lasciale riposare in frigo per 2 ore.

Scalda un po’ d’olio in una padella a fuoco medio. Quando si riscalda, aggiungi delicatamente le polpettine e falle rosolare da tutti i lati. Una volta fatto, posale in pirofila e coprile. Metti il tutto in un forno preriscaldato (180 gradi se classico, 160 gradi s e ventilato). Lascia cuocere per 30 minuti.

Nel frattempo, puoi preparare la salsa:

Fai sciogliere il burro in un pentolino. Quando è fuso, aggiungi la farina e mescola per 2 minuti. aggiungi il brodo vegetale e quello di carne e continua a mescolare. Unisci infine la panna, la salsa di soia, la mostarda e porta tutto a ebollizione (a fuoco lento), aspettando che la salsa si addensi, continuando a mescolare.

Quando le polpette sono cotte, mettile in un piatto, magari accompagnate da patate lesse, e aggiungi la salsa.

A questo punto tutto pronto per servire (e mangiare!) le famose polpettine di IKEA!