Dua Lipa da Cattelan nel salotto di EPCC

Dua Lipa nel salotto di EPCC. La star si racconta ad Alessandro Cattelan: appuntamento questa sera su Sky e Now Tv

Dua Lipa è la super ospite della nuova puntata di ‘EPCC Live’, in onda questa sera alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV (e sempre disponibile on demand). La cantante di fama mondiale sarà protagonista, in collegamento, di una insolita intervista condotta da Alessandro Cattelan.

Dua è l’artista femminile più ascoltata al mondo (la terza artista in assoluto) e, con 1 miliardo di streaming globali, il suo ‘Future Nostalgia’ è l’album di una donna con i maggiori risultati nella settimana di debutto. Il disco è ai vertici della classifica ufficiale Fimi/Gfk in Italia e in molti altri Paesi tra cui l’Inghilterra, in cui è alla posizione numero 1. Inoltre, la pop star ha venduto 4 milioni di copie con il suo album di debutto nel 2015 e oltre 60 milioni di dischi con i suoi singoli (inclusi i 500 milioni di stream di ‘Don’t Start Now’), ed è stata inoltre l’artista femminile solista più giovane ad accumulare oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube.

GLI OSPITI DELLA PUNTATA

Nello studio del Teatro di via Belli a Milano, a ‘EPCC LIVE’ – produzione Fremantle per Sky – ci sarà l’attrice e conduttrice Geppi Cucciari, che racconterà come sta vivendo questo periodo, in cui prosegue le sue dirette quotidiane in radio a “Un giorno da pecora”, e dei suoi divertenti live su Instagram, durante i quali chiama a caso alcuni followers rendendoli protagonisti di interviste esilaranti. Tra gli ospiti anche David Puente, noto come “cacciatore di bufale”, responsabile del progetto Fact-Checking di Open, la testata online di Enrico Mentana. Puente oggi è membro della “Task Force” di Palazzo Chigi e, con Open, membro del network internazionale CoronaVirusFacts Alliance nella lotta contro le “fake news” sul Covid-19. Gli ‘special guest’ non sono finiti qui. Durante la puntata interverranno lo chef Antonino Cannavacciuolo, Martin Castrogiovanni, Jake La Furia, Giulia Valentina, Ivan Zaytsev e Carlo Crocchiolo.

Elemento fondamentale nella diretta, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), rimane anche questa settimana l’interazione con il pubblico da casa, chiamato a commentare live sui social e non solo, ma anche a twittare – con l’hashtag ufficiale #EPCC – le proprie personalissime “breaking news” che saranno poi lette in studio da Alessandro. Immancabili in puntata i fedelissimi e immancabili Street Clerks e Marco Villa.