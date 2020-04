Tumore del colon-retto: Fda approva encorafenib

L’Fda ha approvato encorafenib in combinazione con cetuximab per il trattamento di pazienti con cancro metastatico del colon-retto e mutazione BRAF V600E

La statunitense Fda ha approvato encorafenib in combinazione con cetuximab per il trattamento, dopo una terapia precedente, di pazienti adulti con cancro metastatico del colon-retto (CRC) con una mutazione BRAF V600E, rilevata da un test approvato dall’Fda. La dose raccomandata di encorafenib è di 300 mg per via orale una volta al giorno in combinazione con cetuximab.

L’approvazione di questa indicazione si basa sui risultati dello studio BEACON CRC, l’unico studio di Fase 3 condotto per studiare specificamente i pazienti con CRC metastatico precedentemente trattato con una mutazione BRAF V600E.

BEACON CRC è un trial multicentrico randomizzato, con controllo attivo. I pazienti idonei dovevano avere un tumore metastatico del colon retto positivo alla mutazione BRAF V600E (rilevato dal kit Qiagen therascreen BRAF V600E RGQ PCR) con progressione della malattia dopo uno o due regimi precedenti.

Un totale di 220 pazienti sono stati randomizzati a encorafenib (300 mg per via orale una volta al giorno) in combinazione con cetuximab e 221 pazienti sono stati randomizzati al braccio di controllo di irinotecan o FOLFIRI con cetuximab.

La principale misura di efficacia è stata la sopravvivenza globale (OS). Ulteriori misure di efficacia includevano la sopravvivenza libera da progressione (PFS), il tasso di risposta globale confermato (ORR) e la durata della risposta (DoR). L’ORR e il DoR sono stati valutati mediante una revisione centrale indipendente in cieco nel sottoinsieme dei primi 220 pazienti randomizzati per ricevere encorafenib più cetuximab o il braccio di controllo.

La OS mediana è stata di 8,4 mesi (95% IC: 7,5, 11,0) nel braccio encorafenib e cetuximab rispetto a 5,4 mesi (95% IC: 4,8, 6,6) nel braccio di controllo (HR 0,60; 95% IC: 0,45, 0,79; p=0,0003). La PFS mediana è stata di 4,2 mesi (95% CI: 3,7, 5,4) nel braccio encorafenib e cetuximab rispetto a 1,5 mesi (95% CI: 1,4, 1,7) nel braccio di controllo (HR 0,40; 95% CI: 0,31, 0,52; p< 0,0001). ORR era del 20% (95% CI: 13%, 29%) e 2% (95% CI: 0%, 7%), rispettivamente. Mediana DOR era 6,1 mesi (95% CI: 4,1, 8,3) per il braccio encorafenib e cetuximab e non raggiunto (95% CI: 2,6, NR) nel braccio di controllo.

Le reazioni avverse più comuni (≥25%) per encorafenib con cetuximab erano stanchezza, nausea, diarrea, dermatite acneiforme, dolore addominale, diminuzione dell’appetito, artralgia ed eruzione cutanea.