Patrizio Pelizzi voce narrante del video della Difesa

L’attore Patrizio Pelizzi è la voce narrante nel nuovo video per le Forze Armate del Ministero della Difesa

Patrizio Pelizzi, attore di teatro, cinema, tv e sceneggiatore Italiano, recentemente visto nel film tv per Rai Uno “Enrico Piaggio-Un Sogno Italiano”, regia di Umberto Marino, e nella longeva Soap opera di Rai Tre “Un posto al sole” con la regia di Bruno Nappi, è stato selezionato e scelto come Voce narrante per il bellissimo video della Santa Pasqua dedicato a tutte le Forze Armate del Ministero della Difesa. Il video narra e descrive, attraverso il racconto di Patrizio Pelizzi, i sacrifici dei Militari appartenenti alle Forze dell’Ordine che in questo delicato periodo combattono ogni giorno con coraggio e dedizione contro l’emergenza del Coronavirus Covid-19, mettendo a rischio la loro vita.

Un periodo molto impegnativo e difficile per tutti gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, Esercito, Aeronautica e Marina militare. Questo video grazie alla sensibilità e professionalità dell’attore Patrizio Pelizzi lascia una speranza per un futuro migliore. Il video è disponibile sul Sito Ufficiale del Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Difesa e nei vari social: Facebook, Instangram, Twitter, Linkedin e su YouTube.

Qui sotto si può vi­sionare il link del video sul canale You­Tube del Ministero della Difesa.

https://youtu.be/auw­QTC8vvhw