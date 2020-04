Misfit è il nuovo video di Pacman XII

Misfit è il nuovo videoclip dell’MC romano Pacman XII disponibile su YouTube: a realizzarlo è stato Federico Rinaldi

Misfit è il titolo del nuovo video dell’MC romano Pacman XII da pochi giorni su YouTube. Il rapper del collettivo Do Your Thang è accompagnato dalla produzione di Rubber Soul, che in meno di due minuti riesce a concentrare drum break dal sapore fusion a moderni synth dal retrogusto electro. Se il campione di un contrabbasso inaugura la linea ritmica, sopraggiungono poi una serie beat acidi e distorti che accompagnano un testo dedicato al mondo dell’Hip-Hop e ai social network. Pacman XII sottolinea come questi ultimi abbiano influenzato la realtà del primo, cambiando i comportamenti di artisti, fan e industria discografica.

Nel videoclip realizzato da Federico Rinaldi il protagonista è proprio Pacman XII, che nel tagliarsi i lunghi dreadlock che lo accompagnavano ormai da quattro anni vuole annunciare simbolicamente l’inizio di una nuova svolta personale.

VIDEOCLIP UFFICIALE

https://www.youtube.com/watch?v=ZjUF_3XvHGQ

LINK SOCIAL

https://lnk.to/Misfit_Pre

https://www.instagram.com/pacmandodici/

https://www.facebook.com/pppcpacman/