L’ennesimo pubblica il brano Freddo Cane: un pezzo caratterizzato da chitarre liquide e sintetizzatori vaporwave con una batteria dal ritmo incalzante

La Lumaca Dischi presenta Freddo Cane, singolo che segna il ritorno de L’ennesimo, vulcanico talento dallo stile sincero e poliedrico.

“L’ansia è il nemico comune della mia generazione che sballata da un progresso malato cresce con qualcosa dentro, un po’ tra le costole e il cuore, qualcosa di pesante e assetato di energia. Freddo Cane nasce da una notte passata a chiacchierare con questo qualcosa. Nel testo alcune frasi si riferiscono a Cong, un villaggio nel Connemara dove ho vissuto per 7 mesi durante la stesura dei testi”.

Un pezzo caratterizzato da chitarre liquide e sintetizzatori vaporwave con una batteria dal ritmo incalzante e nello stesso tempo “dreamy” e incostante.

CREDITS

Registrato presso Studio Monnalisa (Milano)

Mix: Federico Carillo

Testi a cura di Paolo Pasqua

Musiche e arrangiamenti a cura di Paolo Pasqua

Batterie di Andrea Diverso

Direzione artistica a cura di Paolo Pasqua e Federico Carillo

TESTO

La parola d’odine è adesso

Puoi pensarci quanto vuoi

Ma rimane un casino lo stesso

La parola d’ordine è adesso

Si, però adesso non posso

Discorso un pò più complesso

Dovrei respirare più spesso

Con te tornavo in bici

Ma non in questo posto

faceva un freddo cane

Dentro di noi agosto

Il caldo dell’estate

Mi ricorda che la notte c’eri sempre

Che non mi sarebbe accaduto mai niente

Seraiati attorno al fuoco

Atterrano le stelle

Il mare balla un lento.

Non è facile come credi tu

Non è facile come dici tu

È un momento difficile

Quando l’ansia è il mio combustibile

Mini bar tra le costole e il cuore

Dove scadono le mie parole

La parola d’ordine è adesso

E dovremmo dirla più spesso

Siamo arrivati lontani

Pensando di meno al domani

Cadevano le stelle

Era quasi San Lorenzo

Faceva un freddo cane

Non è facile come credi tu

Non è facile come dici tu

È un momento difficile

Quando l’ansia è il mio combustibile

Mini bar tra le costole e il cuore

Per questo oramai ci rido su

Si si vabbè hai ragione tu

Ma alla fine lo so che andrà tutto bene

Per fare un sorriso non dovrò più bere

Per questo oramai ci rido su

Si si vabbè hai ragione tu

Ma alla fine lo so che andrà tutto bene

Per fare un sorriso non dovrò più bere

