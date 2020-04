I segreti delle piramidi egizie si scoprono in 3D

I segreti delle piramidi da scoprire in 3D con un viaggio virtuale tra le meraviglie dell’Egitto: l’iniziativa è del Ministero del turismo e delle antichità

Scoprire le meraviglie dell’antico Egitto come le misteriose piramidi comodamente da casa. E’ l’iniziativa messa in atto dal Ministero del turismo e delle antichità egiziano, che ha messo a disposizione una serie di tour online in 3D per esplorare virtualmente tombe e musei.

Al momento, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono attivi 6 tour, ma altri verranno annunciati sulla pagina Facebook del Ministero.

Tomba di Menna

Tomba della Regina Meresankh III

Monastero rosso

Madrassa e Moschea del Sultan Barquq

Beni Hasan

Sinagoga Ben Ezra

Per accedere basta cliccare sul sito che si vuole visitare e iniziare a “percorrere” con il mouse diverse parti di questi antichi siti egiziani.