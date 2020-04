Ghemon: online il video di “Buona Stella”

Di questi tempi i videoclip si girano come si può. Lo sa bene Ghemon, che ha pubblicato su YouTube quello di “Buona Stella”, il suo nuovo singolo. L’artista, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha coinvolto i suoi amici per realizzare una clip completamente tra le mura di casa.

Come spiega Ghemon: “Attori protagonisti oltre a me: i miei amici, i fan della prima ora, la mia band, la mia fidanzata; e ancora, la figlia di mio cugino Gaetano, i figli dei miei fan, che sono ormai diventati grandi. Mancano solo i miei di figli, ma c’è anche Tonino, il mio cane, che è come se fosse. Insomma, siamo una famiglia vera, uniti anche se ognuno a casa sua”.

Tra le immagini anche la partecipazione di Teresa De Sio. Tutti assieme per cantare il nuovo singolo di Ghemon “Buona Stella”, “una canzone piena di luce ed energia positiva che spero vi possa fare compagnia in questo momento”.

“Scritto nelle stelle”, il nuovo disco

“Buona Stella,” disponibile su tutte le piattaforme streaming e download, è estratto dall’atteso nuovo disco “Scritto nelle stelle”, che uscirà il 24 aprile per Carosello Records e Artist First.

In “Buona Stella” con le sue strofe dirette e incisive, Ghemon ci parla di sfide. È la vita quotidiana ad essere una sfida complicata, in senso assoluto. E come davanti a ogni sfida complicata ci possono essere incertezze e la consapevolezza che un po’ di fortuna al momento giusto male non fa. Eppure bisogna azzeccarlo quel momento giusto.

Dopo “Questioni di Principio” e “In un certo qual modo”, “Buona Stella” è il terzo inedito del nuovo lavoro discografico di Ghemon, che come per i lavori precedenti, vede la produzione esecutiva di Tommaso Colliva.