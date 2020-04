Tyler Rake arriva su Netflix: rilasciato il trailer

Tyler Rake arriva sulla piattaforma Netflix dal 24 aprile: missione pericolosa per Chris Hemsworth nel trailer del thriller

Azione, ritmi mozzafiato, adrenalina, vite appese a un film, armi, criminalità e Chris Hemsworth. Così, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si presenta il nuovo film Netflix Tyler Rake nel trailer appena rilasciato. Dopo aver indossato i panni dell’agente H in ‘Men in black: International’, Hemsworth sarà Tyler Rake nell’omonima pellicola, disponibile sulla piattaforma dal 24 aprile.

Il thriller – diretto da Sam Hargrave e prodotto da Joe ed Anthony Russo (registi di ‘Avengers: Endgame’) – segue la storia di un impavido mercenario, che opera nel mercato nero. Non ha nulla da perdere, per questo viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale. Ma nel torbido mondo dei trafficanti di armi e di droga, questa missione, che da pericolosissima diventa impossibile, cambierà per sempre la vita di Rake e del ragazzo.

LA STORIA

Il thriller – diretto da Sam Hargrave e prodotto da Joe ed Anthony Russo (registi di ‘Avengers: Endgame’) – segue la storia di un impavido mercenario, che opera nel mercato nero. Non ha nulla da perdere, per questo viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale. Ma nel torbido mondo dei trafficanti di armi e di droga, questa missione, che da pericolosissima diventa impossibile, cambierà per sempre la vita di Rake e del ragazzo.

Nel cast della pellicola, scritta da Joe Russo e girata in India e in Thailandia, anche Rudraksh Jaisawl, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi, Priyanshu Painyuli e David Harbour.