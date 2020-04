Tiziano Panici lancia un appello per il teatro

« Il Teatro non morirà. Tutt’al più sarà necessario constatare se saremo noi in grado di sopravvivere, mutando forma e imparando a raccontare ancora una volta il mondo e il nostro tempo che, dopo quanto è accaduto, ne siamo certi, non rimarrà immutato. È a questo pensiero che il Teatro Argot rivolge in questo momento il suo sguardo verso il futuro».

È dal 4 marzo che le attività teatrali sono rimandate a data da destinarsi e, nonostante le difficoltà, gli addetti ai lavori fanno rete cercando modi e soluzioni per poter “sopravvivere”.