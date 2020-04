Spettacolare anello di luce circonda il Sole

Anche tu sei rimasto affascinato dallo spettacolo dell’anello di luce intorno al Sole? Il fenomeno si è manifestato nel Nord Italia e le sue immagini hanno fatto il giro del web.

Ma cos’è stato?

Popolarmente chiamato arco di ghiaccio, più propriamente alone, si tratta di un fenomeno ottico che si manifesta in determinate condizioni. Come per l’arcobaleno, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è tutto frutto della rifrazione.

Se infatti l’arcobaleno si manifesta grazie alle gocce di pioggia, nel caso di questo anello di luce attorno al Sole sono i cristalli di ghiaccio presenti nella parte superiore della troposfera, la fascia più bassa dell’atmosfera terrestre, a fungere da prisma. Quando ci passa attraverso, la luce viene rifratta, ossia cambia direzione, e ci appare come un anello intorno al Sole.

I fenomeni ottici sono meravigliosi, e non si limitano ad arcobaleni o archi di ghiaccio. Uno degli esempi più interessanti con cui possiamo avere a che fare sono i cosiddetti cani lunari (Paraselenio) e cani solari (Paraelio), apparizioni di “macchie” luminose ai lati della Luna, nel primo caso, o nel Sole, nel secondo.