I Pinguini Tattici Nucleari tornano con “Ridere”

I Pinguini Tattici Nucleari e la voglia di “Ridere” nel nuovo singolo che esce oggi: la band a breve annuncerà anche nuove date del tour

I Pinguini Tattici Nucleari scelgono “Ridere” come nuovo singolo. Il brano, estratto da “Fuori dall’hype Ringo Starr”, è in rotazione radiofonica dal 17 aprile.

“Ridere” è un pop nostalgico, che omaggia tutte le piccole e grandi cose che continuano ad esistere anche dopo la fine di una relazione: le amicizie in comune, i luoghi dove si immaginava il futuro insieme, le abitudini, i piccoli riti. Nella tenerezza di un pianoforte mescolata con elementi dance, la canzone racconta l’ironica, spiazzante sensazione di diventare degli sconosciuti dopo aver condiviso le emozioni più belle. “A un certo punto della vita due persone si lasciano, ma il cane che hanno adottato insieme continua ad esserci, così come la cronologia delle ricerche fatte insieme su Internet, gli oggetti comprati durante I viaggi, le gag della serie TV sulla quale si rideva insieme fino alle lacrime – racconta Riccardo Zanotti – Ci sono tante cose che testimoniano l’esistenza di una relazione, e con esse la sua importanza, e che tra i singhiozzi… un po’ fanno ridere”.

Rivedi l’ultima intervista della Diregiovani ai Pinguini Tattici Nucleari ↓

I Pinguini in tour

Ci sarà anche il nuovo singolo nella scaletta dell’attesissimo tour nei palazzetti, prodotto da BPM Concerti, rinviato lo scorso febbraio a seguito delle disposizioni governative. Il viaggio partirà il 10 ottobre da Conegliano (che sostituisce il concerto di Pordenone del 27 febbraio), per arrivare poi a Milano con una doppia data (13 ottobre, in sostituzione della data del 29 febbraio e 14 ottobre, in sostituzione del concerto del 19 marzo), Bologna (17 ottobre), Montichiari (23 ottobre), Firenze (24 ottobre), Torino (26 ottobre), Roma (28 ottobre) e chiudere a Padova (30 ottobre).

Sono in arrivo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), anche nuove date al Sud Italia, che saranno aggiunte a breve. I biglietti già acquistati sono validi per le date corrispondenti del nuovo calendario.