I Pilastri della Creazione: la foto simbolo di Hubble

Ci sono immagini che hanno fatto la storia, anche quella spaziale. Tra queste c’è i Pilastri della Creazione, la foto più iconica del telescopio spaziale Hubble.

Scattata il 1° aprile del 1995, l’immagine come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) mostra tre “pilastri” di polvere e gas cosmici nel cuore della Nebulosa Aquila (nota anche come M16), una nuvola di gas interstellare e polvere a 7000 anni luce dalla Terra.

La nebulosa si trova nel braccio a spirale interno della Via Lattea, noto come il braccio del Sagittario o Braccio Carena – Sagittario. Nel cielo della Terra, è visibile nella costellazione del Serpente (nella Coda del Serpente, per essere precisi).



I Pilastri della Creazione fanno parte di una regione attiva di formazione stellare all’interno della nebulosa e nascondono le stelle appena nate nelle loro sottili colonne.

Una sorta di nursery stellare.