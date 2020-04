I “Diavoli” Borghi e Dempsey su Sky Atlantic e Now Tv

In ‘Diavoli’ tutto è ben orchestrato: dalla sceneggiatura alla regia, dal ritmo incalzante della narrazione all’eleganza dell’estetica e dalla scelta del cast (sorprendente) al dualismo dei personaggi, come Dominic e Massimo. Uno degli aspetti più affascinanti di questo thriller finanziario, infatti, è l’imprevedibilità dei protagonisti, che oscillano tra l’etica e l’immoralità. Quando sembrano agire in buona fede i due ‘diavoli’ sfoggiano la loro migliore spregiudicatezza. In una scena della serie, Dominic dice a Massimo: “non importa come vinci“.

“Io credo che bisogna essere molto attenti su quali siano le azioni e se queste siano giuste“, ha raccontato Dempsey all’agenzia Dire. “Credo che tutto quello che viene dalle intenzioni egoistiche alla fine ti porterà a pagare un prezzo. Se, invece, le intenzioni sono positive– ha continuato l’attore- alla fine ti portano dei benefici. E vediamo queste azioni anche nel corso della serie e le conseguenze che hanno nel mondo e nel business. Quali sono le nostre intenzioni? Sono positive o negative? Credo che queste siano le domande importanti da porci“.

Anche Borghi ha condiviso le parole di Dempsey ed ha aggiunto:

“Voglio partire da una frase che ho sentito in questi giorni ‘come cambierà il sistema adesso? Riusciremo a tornare come eravamo prima?’. No– ha detto l’attore romano alla Dire- non bisogna tornare a come eravamo prima perché il problema é proprio come eravamo prima e quindi dobbiamo cercare di migliorarci. Questo miglioramento, secondo me, può avvenire stando molto più attenti a quello che ci circonda. Alla base di questo sistema capitalista che ci contraddistingue c’è questa rincorsa al successo a tutti costi. Siamo talmente offuscati dal rincorrere questo successo che a volte ci scordiamo di quali siano le cose giuste e le cose sbagliate. Forse è il momento buono per fermarci un secondo a respirare e renderci conto che, a volte, è meglio fare un passo indietro ed essere sicuri di non aver fatto male a niente e a nessuno“.

Se Martin Scorsese in ‘The Wolf of Wall Street’ ha mostrato la ‘bella vita’ e gli eccessi degli uomini di finanza, Brera con ‘Diavoli’ ci porta in un’altra dimensione in cui i protagonisti hanno la forza, la determinazione e il carisma di un guerriero ma anche la calma e la costanza di un monaco.

“Fino ad oggi la finanza è stata raccontata attraverso le belle macchine, droghe, donne attraenti in un continuo mostrarsi. Questi (Massimo e Dominic, ndr) sono dei ‘monaci guerrieri’. Non mi aspettavo nemmeno io questa potenza in un argomento così difficile“, ha dichiarato lo scrittore.

BORGHI SUPERA A PIENI VOLTI LA SUA PRIMA PROVA INTERNAZIONALE