Concertone del Primo maggio sarà un evento Tv

Il Concertone del Primo maggio diventa un evento televisivo: i live saranno realizzati principalmente all’Auditorium Parco della Musica di Roma

Il Concertone del Primo Maggio per una volta cambia faccia e si trasforma in evento tv. Come si legge in una nota, “in seguito al protrarsi dell’emergenza COVID-19, l’appuntamento del Concerto del Primo Maggio di Roma cambia totalmente il suo format mantenendo pero’ intatta la volonta’ di trattare i temi fondamentali del lavoro che, quest’anno piu’ di sempre, riguardano la vita e il futuro di milioni di italiani. ‘Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro‘: e’ questo il titolo che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per il Primo Maggio 2020. Sara’ un grande evento collettivo che andra’ in onda in prima serata venerdi’ 1 maggio su Rai Tre, un ponte tra Roma (la storica citta’ del Concertone) e il resto della penisola, unita nell’emergenza sanitaria e ancora in lockdown”.

L’evento, promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL spiega la Dire (www.dire.it), “sara’ una produzione TV di Rai Tre, con contributi musicali selezionati, prodotti e realizzati per l’occasione da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli”. Primo Maggio 2020 “sara’ trasmesso in diretta dagli studi Rai di via Teulada a Roma e sara’ ricco di ospiti, collegamenti, set musicali e contributi speciali, grazie ad una regia che si propone di rendere la consueta ricchezza musicale e narrativa dell’evento”.

E per salvaguardare la qualita’ della musica dal vivo, nel rispetto delle norme dell’emergenza, “i live saranno realizzati principalmente all’Auditorium Parco della Musica di Roma (dove sara’ installato l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020) o in altre location speciali sparse per l’Italia e proposte direttamente dagli artisti. Il Primo Maggio 2020 in TV sottolineera’ l’importanza crescente in questo momento storico di temi come lavoro, unita’, partecipazione, futuro e servizio pubblico, acquisendo in queste speciali circostanze un significato ancora piu’ simbolico e profondo. Un messaggio non prigioniero dell’attualita’, bensi’ volto a disegnare i tratti del futuro prossimo con fiducia e consapevolezza, in cui e’ il lavoro che ricostruisce il Paese”. Inoltre, “agli artisti che si esibiranno al Primo Maggio 2020 e che verranno annunciati nei prossimi giorni, si uniranno anche i tre vincitori del contest per nuovi artisti ‘PRIMO MAGGIO NEXT’ che saranno selezionati il 18 e 19 aprile (a partire dalle ore 15) attraverso una diretta streaming sul portale next.primomaggio.net, in cui saranno chiamati a reinterpretare il brano in gara da casa propria, in maniera alternativa e compatibile con i mezzi a disposizione”.