Be.holders online con il singolo Implosion/Explosion, un silenzioso boato nel traffico urbano, che anticipa l’album d’esordio Default

Esce oggi Implosion/Explosion, il primo singolo dei Be.holders che anticipa l’album d’esordio Default. Il videoclip sarà disponibile sul canale YouTube del duo.

Attraverso richiami “Radioheadiani” ed echi ambient-techno, i Be.holders comunicano il loro disagio quotidiano tra collassi, collisioni e supposizioni:

“La vita corre veloce, frenetica: non c’è più spazio per le emozioni, più tempo per l’amore. E’ soltanto una fase, tutto passerà, prima o poi…” spiegano nel corso di un’intervista.

Dall’alto di una realtà urbana asfissiante, il video mostra con grande distacco e freddezza, fra incroci e rotonde, autoarticolati e passanti, il traffico quotidiano nelle strade cittadine, simbolo della solitudine umana in mezzo a milioni di persone, emblema del ritmo forsennato a cui l’individuo è sottoposto ogni giorno.

GUARDA IL VIDEOCLIP DI IMPLOSION/EXPLOSION:

YouTube: https://bit.ly/impexpvid

BE.HOLDERS – con base a Ravenna – dal 2018

Francesco Rossi: voce, liriche

Davide Santandrea: elettronica, chitarre, sintetizzatori

CREDITS

Brano scritto e prodotto da Davide S., registrato, mixato e masterizzato da Gianluca Lo Presti presso Loto Studio 2.0 – Filetto, Ravenna.

Testo di Francesco R.

Videoclip realizzato con Video di Tom Fisk da Pexels

LINKS

Facebook: https://www.facebook.com/be.holderss/

Instagram: https://www.instagram.com/be.holders/

Twitter: https://twitter.com/be_holders