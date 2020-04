Stasera in Tv il concerto de Il Volo all’Arena di Verona

Stasera su Rai 1 il concerto de Il Volo all’Arena di Verona: il live è quello di “Un’avventura straordinaria” tenuto dal trio nel 2015

Andrà in onda su Rai Uno stasera “Il Volo – Un’Avventura Straordinaria”, il concerto che il trio ha tenuto all’Arena di Verona nel 2015.

In scaletta, riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), i brani più intensi della tradizione italiana e d’oltreoceano e i singoli del gruppo famosi in tutto il mondo, a partire da “Grande Amore”, che ha conquistato la vittoria 65esimo Festival di Sanremo.

Lo show, prodotto da Ballandi, Friends&Partners, con la Direzione Artistica di Michele Torpedine, era stato presentato da Carlo Conti e non erano mancati gli ospiti speciali: Francesco De Gregori, Francesco Renga, Lorenzo Fragola e con la partecipazione di Giancarlo Giannini. L’appuntamento con Il Volo è per le 21.25.

Lo scorso novembre è uscito “10 Years”, l’album che racchiude il meglio della musica de Il Volo. Da “’O Sole mio” a “My Way”, passando per “Grande amore”. La tracklist è composta sia da brani registrati in studio, sia da nuove versioni live.

“10 Years” (Sony Music) è uscito in formato fisico e online in varie versioni, compresa una realizzata ad hoc per il mercato latino e una per quello giapponese.