Noleggio a lungo termine: i documenti che servono

I documenti per il noleggio a lungo termine servono per poter formalizzare lo stesso contratto e variano a seconda del tipo di cliente

I documenti per il noleggio a lungo termine servono per poter formalizzare lo stesso contratto. Se hai già effettuato un preventivo per un veicolo e sei intenzionato ad avviare la pratica, dovrai presentare una documentazione che permetterà di fare una valutazione finanziaria della tua posizione.

Così come avviene quindi quando si richiede un finanziamento, allo stesso modo anche quando si avvia un contratto di noleggio a lungo termine, occorre verificare le capacità del privato o dell’azienda di sostenere il canone mensile. La documentazione richiesta per l’avvio della pratica di credito varia a seconda del tipo di cliente: se sei un privato, la documentazione richiesta sarà diversa da quella necessaria per le società di capitali. Vediamo insieme tutti i documenti per il noleggio auto che servono.

Guida alla documentazione per il noleggio dell’auto a lungo termine

Se vuoi cogliere l’opportunità del noleggio a lungo termine, è necessario presentare alcuni documenti per avviare la pratica. Non temere, è una procedura semplice: dovrai solamente accertarti di avere questi documenti a portata di mano. Ecco tutto quello che ti verrà richiesto per attivare un contratto di noleggio.

Documenti richiesti ai privati

Persone fisiche

Il noleggio a lungo termine è un’ottima opportunità per i privati. Se non hai una partita IVA, il noleggio è utile per conoscere con largo anticipo le spese legate al tuo veicolo: dovrai infatti sostenere solamente il pagamento di un canone mensile FISSO, che include il veicolo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per poter avviare la pratica, sono richiesti:

Copia del documento d’identità o patente o passaporto

Ultime due buste paga

Certificazione unica

Se neoassunti, anche il contratto con superamento del periodo di prova se previsto

Pensionati

Anche i pensionati possono richiedere l’attivazione di un contratto di noleggio. In questo caso la documentazione richiesta è:

Copia del documento d’identità o patente o passaporto

Ultimo cedolino pensione percepito o estratto conto corrente ufficiale e nominativo con accredito pensione mensile

Certificazione unica

Se neopensionati, anche la lettera INPS con approvazione pensione

Documenti richiesti a liberi professionisti e ditte individuali

Il noleggio a lungo termine è molto richiesto tra i liberi professionisti. Ci sono, anche in questo caso, specifiche modalità di accesso.

Liberi professionisti con partita IVA

I liberi professionisti devono presentare:

Copia del documento d’identità o patente o passaporto

Certificato di attribuzione partita IVA

Ultimo modello Unico persona fisica con ricevuta di avvenuta presentazione telematica

Ditta individuale

Per le ditte individuali, sono richiesti:

Copia del documento d’identità o patente o passaporto

Visura camerale non più vecchia di sei mesi

Ultimo modello Unico persona fisica con ricevuta di avvenuta presentazione telematica

Ultimo modello IRAP con ricevuta di avvenuta presentazione telematica (solo per attività agricola)

Documenti richiesti alle Società di Persone

Tra le società di persone rientrano le società semplici, le società in nome collettivo (s.n.c.) e le società in accomandita semplice (s.a.s.). In questo caso la documentazione richiesta per l’avvio della pratica è:

Copia del documento d’identità o patente o passaporto

Visura camerale non più vecchia di sei mesi

Ultimo modello UNICO Società di Persone con ricevuta di avvenuta presentazione telematica

Ultimo modello IRAP con ricevuta di avvenuta presentazione telematica (solo per attività agricola)

Documenti richiesti a consorzi, associazioni e sindacati

Il noleggio a lungo termine è una soluzione ottimale anche per consorzi, onlus, associazioni e sindacati. In questo caso la documentazione richiesta è la seguente:

Copia del documento d’identità o patente o passaporto del rappresentante

Statuto dell’ente richiedente

Ultimo Bilancio oppure Contabilità ultimo anno fiscale

Delibera di Spesa

Poteri di firma del legale rappresentante se non presenti nello statuto

Documenti richiesti a società di capitali

Concludiamo il nostro approfondimento sui documenti per il noleggio a lungo termine con le società di capitali. Per poter accedere al noleggio, sono necessari:

Copia del documento d’identità o patente o passaporto del rappresentante

Visura camerale non più vecchia di sei mesi

Ultimo bilancio (non necessario se depositato in camera di commercio)

E le società estere?

Le società costituite all’estero meritano un approfondimento particolare. Anche queste società possono accedere al noleggio a lungo termine, presentando la documentazione che segue:

Copia del documento d’identità o patente o passaporto del rappresentante

Visura Camerale (in caso la società estera disponga di un ufficio di rappresentanza e//o sede secondaria in Italia) o documento equivalente emesso nella nazione di residenza (possibilmente in inglese)

Modello unico Società di Capitali ultimo anno fiscale relativo alla sede secondaria effettuata ai fini fiscali

Bilancio Individuale del richiedente (possibilmente in Inglese)

Cosa succede dopo la presentazione dei documenti

Che tu sia una persona fisica o una società, dopo aver presentato i documenti seguirà una fase di verifica, che può durare qualche giorno qualora la pratica necessiti di un approfondimento da parte dell’analista del credito, altrimenti il riscontro è immediato. Una volta effettuato il check sulla tua condizione finanziaria, potrai conoscere l’esito della verifica, che può essere positivo o negativo. In caso positivo, potrai formalizzare il noleggio e attendere l’arrivo dell’auto.

Quando viene rifiutato il noleggio?

In linea generale, il noleggio è a rischio per tutti coloro che figurano nel registro dei cattivi pagatori (protestati e segnalati CRIF). Difficilmente potrà essere accettata una richiesta di noleggio se ci sono alla base delle insolvenze più o meno gravi.