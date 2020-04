Fhate Off: da toppe irriverenti a mascherine

Ricamatrici professioniste e giovani attiviste, Fara e Federica sono famose nell’hinterland romano e oltre per toppe personalizzate, ironiche e irriverenti. Fhate Off, il loro brand, vive nel laboratorio – aperto al pubblico – di Centocelle, dove disegnano, tagliano e cuciono, sfogando stress e frustrazione su pezzi di stoffa ma anche portando avanti battaglie collettive.

Ad esempio a novembre ha fatto scuola la loro risposta alla tampon tax in Italia: un asciugamano rosso con ricamo in oro “For your luxury days”. Sì perché l’emendamento per abbassare l’Iva sugli assorbenti (nel 2019 ancora al 22%) è stato bocciato. Così, in perfetto stile “Protect your sisters” (cit), Fhate Off ha lanciato l’iniziativa: «Per ogni asciugamano venduto acquisteremo un pacco di assorbenti, che verranno poi distribuiti tramite un’associazione a tutte quelle donne meno fortunate che ogni mese devono subire questo supplizio di dover scegliere tra un pezzo di pane e un pacco di assorbenti, come se fosse un vezzo e non una necessità».