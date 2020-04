Miss Inghilterra torna in corsia contro il Coronavirus

Miss Inghilterra torna in corsia da specialista per la lotta al coronavirus: la modella, già specialista in terapie respiratorie, ha raccontato la sua scelta alla BBC

“Non posso sentirmi piu’ fiera di essere Miss Inghilterra e allo stesso tempo di servire in qualcosa che ci rende orgogliosi, come il nostro National Health Service”: a parlare e’ Bhasha Mukherjee, genitori indiani, gia’ Miss Inghilterra, soprattutto specialista in terapie respiratorie.

Nata in India 24 anni fa, in Gran Bretagna da quando ne aveva nove, medico e modella, eletta Miss l’anno scorso, in un’intervista con l’emittente Bbc ha raccontato la scelta di dismettere gli abiti da reginetta e indossare quelli da specialista nelle terapie respiratorie, la sua specializzazione, per unirsi alla lotta contro il Covid-19.

La decisione, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), è arrivata una settimana fa. Mukherjee si trovava in India per un viaggio umanitario, ma ha deciso di abbandonare tutto e di fare la sua parte, preoccupata per “l’enorme peso” a cui e’ sottoposto il National Health Service (Nhs): “Mi sembrava ingiusto starsene al sicuro mentre i miei colleghi mettevano le loro vite a rischio in prima linea“.

La modella, che adesso si trova in isolamento nella sua casa di Derby, prendera’ servizio la prossima settimana nel Boston Pilgrim Hospital, nella contea del Linconshire.