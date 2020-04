La Keats-Shelley House a Roma festeggia 111 anni

Buon compleanno alla Keats-Shelley House di Roma: ha aperto per la prima volta come museo dedicato ai poeti romantici in Italia nell’aprile 1909

La Keats-Shelley House ‘compie’ 111 anni. «Vogliamo augurare ‘Buon compleanno’ alla Keats-Shelley House di Roma che ha aperto per la prima volta come museo dedicato ai poeti romantici inglesi in Italia il 3 aprile 1909», spiega Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. Una realtà nata in Toscana ma diffusa a livello nazionale che nella sua rete di 78 case-museo abbraccia appunto anche l’ultima dimora di John Keats.

«Quest’anno celebriamo anche il duecentesimo anno dall’arrivo di John Keats in Italia – spiega il vicepresidente dell’Associazione Marco Capaccioli -. Keats venne qui dall’Inghilterra alla ricerca di un clima migliore per alleviare le sofferenze della tubercolosi. Al suo arrivo in Italia, Keats venne sottoposto a una quarantena di dieci giorni nel golfo di Napoli prima di poter raggiungere Piazza di Spagna a Roma».

La casa, infatti, si trova accanto alla Scalinata di Piazza di Spagna: è qui che il poeta inglese morì nel 1821 a soli venticinque anni. «Le opere poetiche di Keats e Shelley vengono ancora lette e amate al giorno d’oggi dai lettori di tutto il mondo – conclude Adriano Rigoli– e la Keats-Shelley House di Roma si impegna per preservare la memoria di questi due grandi poeti».