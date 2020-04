Il Coronavirus blocca il tour europeo di Levante

Annullato il tour europeo di Levante per l’emergenza Coronavirus: sarebbe dovuto partire il 13 maggio da Bruxelles. Previsto il rimborso dei biglietti

A seguito delle misure speciali a salvaguardia della salute pubblica per l’emergenza Covid-19, i concerti del tour europeo di Levante previsti a maggio sono annullati. La tournee, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarebbe dovuta partire il 13 maggio da Bruxelles e proseguire per Amsterdam, Londra, Parigi, Madrid per poi concludersi il 31 maggio a Barcellona. Per tutti coloro che hanno acquistato i biglietti del tour europeo di Levante in prevendita è possibile ricevere il rimborso.