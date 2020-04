Animali Fantastici e dove trovarli stasera su Canale 5

Mediaset ci riporta nel Wizarding World creato da J.K. Rowling con Animali Fantastici e dove trovarli: il primo episodio della serie Animali fantastici, un prequel ambientato 70 anni prima della serie cinematografica di Harry Potter ed è incentrato sul magizoologo Newt Scamander, interpretato dal Premio Oscar Eddie Redmayne. Il film, riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è in programma per stasera, lunedì 13 aprile, in prima serata su Canale 5.

ATTENZIONE: La programmazione Mediaset è cambiata e il film sarà in onda domani, martedì 14 aprile.

LA STORIA

Diretto da David Yates, regista degli ultimi quattro film della saga campione d’incassi di “Harry Potter”, la storia inizia nel 1926 con Newt Scamander che ha appena terminato un viaggio in giro per il mondo per cercare e documentare una straordinaria gamma di creature magiche. Arrivato a New York per una breve pausa, pensa che tutto stia andando per il verso giusto, se non fosse per un “No-Maj” (termine americano per “Babbano”) di nome Jacob, una valigetta lasciata nel posto sbagliato e per la fuga di alcuni degli Animali Fantastici di Newt, che potrebbero causare molti problemi sia nel mondo magico che in quello babbano.

IL CAST

Nel cast di “Animali Fantastici e dove trovarli” troviamo anche Katherine Waterston nella parte di Tina, il vincitore del premio Tony Dan Fogler in quella di Jacob; Alison Sudol è Queenie (la sorella di Tina), Ezra Miller è Credence, la due volte candidate all’Oscar Samantha Morton nel ruolo di Mary Lou, il premio Oscar Jon Voight nel ruolo di Henry Shaw, Ron Perlman nel ruolo di Gnarlack, Carmen Ejogo in quello di Seraphina, Jenn Murray in quello di Chastity, la giovane esordiente Faith Wood-Blagrove in quello di Modesty, Colin Farrell in quello di Percival Graves e Johnny Depp in quello di Gellert Grindelwald.

Il film vede il debutto alla sceneggiatura di J.K. Rowling, i cui amati libri di Harry Potter sono stati adattati per diventare la saga di maggiore incasso di tutti i tempi. La sua sceneggiatura le è stata ispirata dal libro di testo in uso a Hogwarts, Fantastic Beasts and Where to Find Them, scritto dal suo personaggio Newt Scamander.

SEQUEL

Animali Fantastici e dove trovarli è seguito da Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, uscito al cinema nel 2018. Diretto da David Yates e scritto da J. K. Rowling, il film ruota attorno alle vicende di Newt Scamander e Albus Silente, interpretato da Jude Law, che cercano di ostacolare il mago oscuro Gellert Grindelwald, interpretato da Johnny Depp.

Prossimamente al cinema arriverà Animali Fantastici 3. A causa dell’emergenza Coronavirus la lavorazione del film si è bloccata, quindi dovremmo attendere ancora un altro po’.

‘Animali Fantastici 2’ si è concluso con la rivelazione dell’identità di Creedence: è lui Aurelius Dumbledore, fratello di Albus Silente. Una scoperta che ha scioccato i fan della saga perché la scrittrice non ha mai menzionato nei libri questo personaggio. Inutile dire che, dopo l’uscita al cinema di ‘Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald’, la Rowling è stata invasa di domande su Twitter a cui a risposto con “Ci saranno delle risposte (in ‘Animali Fantastici’ 3, ndr)