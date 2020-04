Teatro Ivelise presenta bando per la nuova stagione

Il Teatro Ivelise presenta il bando “La Nouvelle Saison 2020 – 2021”, indetto dall’Associazione Culturale Allostatopuro: le informazioni per partecipare

La Direzione dello storico teatro romano, in un periodo molto particolare e difficile per il nostro Paese, ha deciso di indire la VI Edizione del Concorso per partecipare alla nuova stagione del Teatro Ivelise in anticipo, approfittando del tempo a disposizione per creare e per costruire buoni propositi da attuare al nostro futuro prossimo.

Il bando, presentato dall’Associazione Culturale ALLOSTATOPURO per la nuova stagione

teatrale del Teatro Ivelise, ha l’obiettivo di inserire nuove e valide rappresentazioni teatrali nel programma 2020- 2021 dello storico teatro fondato nel ‘97 da Ivelise Ghione, a 50 metri dal Colosseo. La selezione è aperta a spettacoli di vario genere (editi e/o inediti), ed è rivolta a compagnie costituite in associazioni culturali, gruppi o singoli attori.

Il bando è rivolto ai soli soci dell’Ass. Cult. ALLOSTATOPURO.

Per fare domanda di ammissione compilare il modulo al seguente link:

http://www.teatroivelise.it/ammissione-soci/

Una volta inviata la richiesta, riceverete un’email di conferma e potrete ritirare la tessera associativa presso la nostra sede operativa (il ritiro della tessera può essere effettuato anche a selezione compiuta).

DATE E TERMINI: Il bando scade il 20 giugno 2020 (inviare il materiale entro questa data). I risultati saranno comunicati a mezzo e-mail entro e non oltre il 30 giugno 2020.

Per partecipare alla selezione inviare a ivelise.stagioneteatrale@gmail.com:

CV della compagnia, gruppo o del singolo attore;

Breve sinossi e note di regia dello spettacolo proposto;

Modulo (Allegato A)* compilato e firmato;

Foto di scena e video dello spettacolo proposto;

Per spettacoli inediti e/o “Work in Progress” inviare link video – Youtube, Vimeo, Dropbox, o altre piattaforme – indicandone la password, dove necessaria – o lavori precedenti della stessa compagnia o estratto video delle prove. Non inviare foto il cui peso superi i 2mb. È possibile inviare anche il link del sito o della pagina Facebook dedicata allo spettacolo dove è presente materiale audio/video.