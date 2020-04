I travestimenti dell’ex animatrice spopolano sui social

Da Audrey Hepburn a Campanellino i travestimenti della chiancianese Lucia Cozzi Lepri, ex animatrice e ora ristoratrice a Sarteano, hanno conquistato i social

Il momento è molto difficile e nessuno sminuisce la drammaticità degli eventi. Però, anche e soprattutto chi, in un contesto così complicato, riesce a regalare un sorriso merita davvero tanti grazie e moltissimi applausi.

È il caso di Lucia Cozzi Lepri, ragazza chiancianese 35enne, residente a Sarteano dove gestisce la sua brillante attività di ristorazione. L’ex animatrice di villaggi turistici grazie a ingegno, fantasia e creatività sta trasmettendo piccoli momenti di positività ai suoi followers tramite il suo profilo Facebook. Un dono, questo, di cui c’è sempre bisogno a prescindere dalla pandemia.

Il suo approccio alla quarantena è ammirevole: ogni mattina condivide un travestimento di un cartone animato, di una cantante o di un’attrice. Parrucche, trucco, vestiti, accessori: non manca nulla.

“L’idea è nata per scherzo, parlando con alcune amiche, poi, giorno dopo giorno, ho notato che tante persone apprezzavano questa mia follia, così la definisco io” racconta la ‘signorina trasformista’.

“Ci vuole tempo e attenzione, cerco di non lasciare nulla al caso, accetto ben volentieri consigli e suggerimenti – prosegue -. Non è semplice, ma ce la metto tutta, perché è una cosa, nel suo piccolo stimolante, e perché so che alcune persone che in questo momento non mi possono vedere direttamente apprezzano. Diciamo che è un modo per sentirci uniti, con il sorriso sulle labbra”.

Alla domanda “Lo sai che l’isolamento durerà, salvo cambiamenti, fino al 3 maggio e che quindi, per tutti i tuoi “fan” dovrai creare almeno altri 22 personaggi?” Lucia Cozzi Lepri risponde sicura: “Sto preparando un gran finale. Farò il possibile per non deludere che mi sta intorno e chi mi segue. Quando tutto questo finirà mi piacerebbe fare un piccolo book fotografico o una mostra completa nel mio locale”.

La personalità non manca alla giovane toscana che in questo momento sta ricevendo ammirazione, ringraziamenti e perché no, una meritata notorietà. Ad oggi questo è l’elenco dei personaggi perfettamente imitati attraverso travestimenti: La Primavera, La vecchia Zen, Francesca (Zia Assunta), Marilyn Monroe, Mercoledì (Famiglia Addams), Alice nel paese delle meraviglie, Audrey Hepburn, Sally (Nightmare before Christmas), Madonna, Ariel (La Sirenetta), Malyka Ayane, Cappuccetto rosso, Britney Spears, Maga Magó, Amy Whinehouse, Jasmine (Alladin), Kesha, Belle (La bella e la bestia), Lady Gaga, Campanellino, Pippi Calze lunghe e Beyoncè.