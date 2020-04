Su YouTube le fiabe di Annabella Calabrese

Fiabe per bambini su YouTube: continua con “Giricoccola e le sue perfide sorelle” il progetto di Annabella Calabrese e della Compagnia Le Chat Noir

Continua il progetto di Annabella Calabrese e della Compagnia Le Chat Noir per donare una forma di intrattenimento ai bimbi costretti a restare a casa, attraverso l’interpretazione, a distanza, di fiabe di tradizione italiana.

L’uscita della settimana riguarda una fiaba bolognese, “Giricoccola”, tratta dalla raccolta di Italo Calvino “Fiabe Italiane”, che narra le vicende di una ragazza molto bella, maltrattata dalle sue invidiosissime sorelle.

La riscrittura di “Giricoccola e le sue perfide sorelle” è di Annabella Calabrese e Daniele Esposito e la regia è della stessa Calabrese.

Inoltre, i più piccini potranno sorprendersi, questa volta, per l’inserimento di un personaggio in animazione, realizzato da Daniele Esposito. La scrittura dell’adattamento teatrale è nata nell’ambito del progetto “Itinerario Giovani” finanziato dalla regione Lazio e andata in scena durante lo spettacolo “Le fiabe del Castello” al Castello di Santa Severa lo scorso Febbraio.

Tutti i video della raccolta “Resto a casa con le fiabe” della Compagnia Le Chat Noir sono realizzati in conformità alle norme per il contenimento del Covid19. Attori, autori, regista e montatore hanno lavorato ciascuno dalla propria casa e prestando la loro opera gratuitamente per intrattenere grandi e piccini.

Il video ha una durata di 20 minuti, in cui piccoli e grandi spettatori potranno godere di questo divertente esperimento tecnologico.

“Giricoccola e le sue perfide sorelle” è visualizzabile gratuitamente sul canale youtube LE CHAT NOIR PRODUZIONI:

https://youtu.be/9EG08SkTVuk