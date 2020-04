Nestore, sistema intelligente per l’invecchiamento attivo

Nestore è l’innovativo sistema di supporto all’invecchiamento attivo nato da un progetto europeo coordinato dal Politecnico di Milano

L’Istituto di tecnologie biomediche (Cnr-Itb) e l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo” (Cnr-Isti) con il laboratorio WNlab hanno collaborato alla realizzazione di Nestore, innovativo sistema di supporto all’invecchiamento attivo nato da un progetto europeo coordinato dal Politecnico di Milano e finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020.

Con la forma di una piccola cassa senza fili, Nestore è un sistema intelligente che, posizionato a casa, aiuta e consiglia l’utente nella sua routine quotidiana: una sorta di “personal trainer virtuale” (virtual coach) che aiuta la persona ad adottare stili di vita corretti dal punto di vista dell’attività fisica, della nutrizione, delle abilità cognitive e delle relazioni sociali, secondo un modello di coaching “multidimensionale”.

Cnr-Itb, con le sue competenze di ingegneria biomedica e di fisiologia dell’esercizio, ha coordinato lo sviluppo del modello multidimensionale di coaching; tale modello descrive le complesse interazioni fra i differenti aspetti della persona coinvolti nell’invecchiamento e comprende le dimensioni principali correlate al benessere dell’anziano: la dimensione fisica/fisiologica inclusa l’attività fisica, la dimensione nutrizionale ed, infine, la dimensione cognitiva, mentale e sociale [1]. Il modello sviluppato fornisce la conoscenza strutturata derivante da tali differenti domini, ed è utile per la caratterizzazione dello stato dell’anziano e la personalizzazione del piano di coaching, grazie alla sua implementazione nel sistema Nestore.

Il contributo di Cnr-Isti, invece, ha riguardato l’integrazione nel sistema di dispositivi e algoritmi per il monitoraggio della persona, quali ballistocardiografia per il monitoraggio della qualità del sonno [2], beacon Bluetooth Low Energy per monitorare le interazioni dell’utente con l’ambiente circostante [3] e per identificare le interazioni sociali con la sua cerchia di amici e parenti [4], bilancia dotata di connettività per il monitoraggio della composizione corporea e peso. Isti ha inoltre coordinato le attività di sviluppo per l’estrazione degli indicatori di breve e lungo periodo caratteristici del comportamento della persona nelle varie dimensioni individuate dagli esperti di dominio e utilizzati nel Decision Support System di NESTORE [5].

Da febbraio a giugno 2020 è in programma una sperimentazione del sistema volta a dimostrare l’usabilità e il potenziale impatto del sistema: Italia, Spagna e Olanda sono i Paesi in cui verranno coinvolti alcune decine di utenti europei sotto la diretta supervisione dei partner che coordinano la sperimentazione: La Meridiana Due in Italia, Fondacio Salut I Envelliment in Spagna e Preventie Collectief in Olanda.

Riferimenti bibliografici

Nestore è un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione europea tramite il programma Horizon 2020 con Grant Agreement N° 769643.

