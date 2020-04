Elisa e Tommaso Paradiso: online “Andrà tutto bene”

Elisa e Tommaso Paradiso completano e pubblicano “Andrà tutto bene” scritto nel corso di alcune dirette Instagram: ecco il testo della canzone

Elisa e Tommaso Paradiso tornano a collaborare in un brano. Si intitola “Andrà tutto bene” e come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è stato scritto dai due artisti nel corso di alcune dirette Instagram realizzate nelle scorse settimane.

“Con super emozione e orgoglio e sperando che questa canzone vi faccia tanta buona compagnia eccoci qua: andrà tutto bene!”, ha scritto Elisa sui social allo scoccare della mezzanotte.

Il testo

E allora ciao

come sta la tua città

come è vuota come è sola

e allora stendi le lenzuola

E allora ciao

almeno il cielo è già

più pulito e trasparente

si vede oltre le stelle

Ritornerà

l’abbraccio tra la gente

e il sole sulla pelle ritornerà

la libertà

di correre per strada

baciarsi alla fermata

a un tratto guardarsi negli occhi per poi dire

Andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

lo so

E allora ciao

la tua voce è musica

riempie questa stanza

colma la distanza

Quindi ciao

resta ancora qui perché

questa notte è un po’ più scura

il silenzio fa paura

Ritornerà

l’abbraccio tra la gente

e il sole sulla pelle ritornerà

la libertà

di urlare ad un concerto

come abbiamo sempre fatto

a un tratto guardarsi negli occhi per poi dire

Andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

lo so

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

lo so

Andrà tutto bene

andrà tutto bene

andrà tutto bene