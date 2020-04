Borse e occhiaie: il trattamento e come prevenirle

Borse e occhiaie sono un problema di molti adulti: le possibilità di trattamento e prevenzione di quest’area delicata

Sul viso di molti adulti compaiono occhiaie e borse sotto gli occhi. Sebbene quasi nessuno possa eliminare questo problema per sempre, bisogna capire quali sono le cause e cosa potrebbe essere utile per ridurne le conseguenze. Inoltre, è utile sapere quali possibilità di trattamento e prevenzione sono disponibili prima che il problema diventi estremamente difficile da trattare. A seconda della gravità della condizione, esistono una serie di trattamenti invasive per ridurre la gravità delle borse sotto gli occhi o eliminarle completamente.

Diversi fattori influenzano l’aspetto esteriore della pelle e le borse sotto gli occhi e le occhiaie non fanno eccezione. Fanno anche parte del naturale processo di invecchiamento e potreste notare che l’area sotto gli occhi diventa più scura o vedere apparire le borse dove prima non c’erano. In giovane età, il corpo produce una quantità significativa di collagene ed elastina, che sono responsabili dell’elasticità e della levigatezza della pelle. Questo è importante perché la pelle in crescita richiede un livello più elevato di elasticità e forza per l’allungamento e lo sviluppo. Tuttavia, con l’avanzare dell’età, la velocità di produzione di collagene ed elastina diminuisce e la pelle inizia a rilassarsi e raggrinzirsi, poiché la scorta di questi ingredienti sta diventando sempre meno accessibile per le condizioni naturali. Non appena inizia il rilassamento cutaneo, noterete cose come occhiaie, borse sotto gli occhi, linee sottili e rughe che appaiono sul vostro viso con maggiore frequenza e intensità.

Le borse sotto gli occhi indicano la distruzione dei tessuti e talvolta dei muscoli nella zona intorno agli occhi. Là, dove una volta il collagene e l’elastina hanno aiutato a mantenere le cellule adipose forti e toniche, ora c’è il rilassamento delle palpebre inferiori, questo causa aree gonfie e simili a borse attorno agli occhi. Questo può causare anche l’oscuramento della zona e la comparsa dei lividi, o nel caso di pelle sottile, sensibile o delicata, i vasi sanguigni diventano più visibili con l’età, causando le occhiaie. Di solito questi cambiamenti estetici sono normali e innocui, ma a volte possono essere segni di qualcosa di più serio, come allergie, infezioni o malattie, sebbene tali situazioni siano di solito piuttosto rare.

Esistono diverse possibilità di trattamento, oltre a metodi di prevenzione, che vale la pena provare prima di decidere per le operazioni che verranno discusse in questo articolo. Essendo relativamente innocuo, ci sono dei casi in cui il rilassamento cutaneo diventa abbastanza grave da compromettere la vista e richiedere interventi chirurgici per risolvere questi problemi. In altri casi, la vista delle occhiaie e delle borse diventa scoraggiante e la persona cerca un aiuto chirurgico per correggere il proprio aspetto. In ogni caso, è importante comprendere le informazioni disponibili al fine di prendere la decisione migliore per le proprie esigenze.

Terminologia di base

Di seguito sono riportati alcuni termini e le rispettive definizioni che si possono incontrare durante la lettura di questo articolo:

– Bilaterale: si verifica su entrambi i lati.

– Congiuntiva: esile membrana trasparente che riveste la superficie posteriore delle palpebre per ripiegarsi poi a ricoprire la parte anteriore del bulbo oculare.

– Occhiaie: lividi o ombre di colore viola o bluastro sotto la palpebra inferiore.

– Borse: gonfiore o rigonfiamento della pelle, specialmente nell’area sotto gli occhi.

– Zone infraorbitali: l’area direttamente sotto la cavità oculare.

– Pigmentazione: colorazione della pelle.

Segni evidenti e sintomi

I segni evidenti e sintomi includono un marcato accumulo di grasso, pelle o tessuto sotto gli occhi. Ciò può riguardare un gonfiore temporaneo a causa di una notte insonne o problemi più profondi, come la necessità di eliminare le allergie esistenti.

I segni evidenti e sintomi di occhiaie includono l’ombra o lividi sotto gli occhi. Questa condizione è generalmente innocua e, di conseguenza, i vasi sanguigni nella parte inferiore dell’occhio diventano più evidenti con l’età.

Le cause del verificarsi delle borse e delle occhiaie sono molteplici. Spesso sono un risultato naturale del processo di invecchiamento, ma altri fattori contribuiscono alla loro apparizione finale. Ad esempio, il sonno, lo stile di vita, l’alimentazione e la salute generale svolgono un ruolo nello sviluppo di occhiaie e borse sotto gli occhi. La maggior parte delle persone si sveglia con una notevole “stanchezza” che si manifesta nella zona degli occhi dopo una notte irrequieta, quando hanno dormito poco o non hanno dormito affatto. Le borse e le occhiaie che vedete sono dei segnali. Allo stesso modo, l’alimentazione influenza quest’area. Una dieta ricca di zuccheri, sale e alimenti trasformati porta alla ritenzione idrica e all’esacerbazione di questi problemi. Il vostro stile di vita – incluso il fumo e il consumo di alcol – influenza la velocità di invecchiamento del vostro corpo e questo, a sua volta, si riflette sul vostro viso.

In altri casi, le occhiaie e le borse possono essere causate da altri fattori esterni. Potreste avere allergie stagionali o alimentari che causano gonfiore o scolorimento. Possono anche essere il risultato di una profonda risposta emotiva, ad esempio, in relazione alla morte di una persona cara o ad un periodo di vita stressante. A volte e meno spesso, borse e occhiaie possono indicare una malattia più grave. Il medico sarà in grado di consigliarvi se ritiene che sia così. Siate concreti e onesti sui fattori che possono scatenare questa risposta da parte del vostro corpo, in quanto ciò consentirà allo specialista di guidarti meglio e in modo più efficace nell’offrire le migliori medicine per le vostre esigenze.

Secondo un articolo pubblicato nella National Library of Medicine degli Stati Uniti, le occhiaie sono “punti pigmentati bilaterali, rotondi, uniformi sulle aree infraorbitali”, che sono causati da diversi fattori differenziati.

Ciò significa che le occhiaie sono aree di scolorimento appena sotto gli occhi, di solito su entrambi i lati e di colore simile. L’area non è necessariamente rialzata, ma scolorita. Questo può essere a causa della melanina responsabile della pigmentazione, dell’esposizione solare, dell’iperpigmentazione, di una reazione allergica, del gonfiore, della posizione dei vasi sanguigni o del rilassamento cutaneo.

Le borse sotto gli occhi si riferiscono alla pelle gonfia nell’area della palpebra inferiore. Questo di solito è il risultato del naturale processo di invecchiamento o della struttura anatomica del viso stesso. La genetica ha un ruolo, come l’alimentazione e lo stile di vita, tuttavia, spesso è solo un problema estetico e molto raramente serio. Condizioni più gravi possono includere gonfiore periorbitale, in cui il fluido provoca infiammazione o visione offuscata e gonfiore del bulbo oculare. Parlate con il vostro medico se pensate di aver bisogno di qualcosa di più della semplice correzione cosmetica.

Come sbarazzarsi del problema

Esistono diversi approcci per risolvere il problema delle occhiaie e delle borse sotto gli occhi. Ci sono esigenze sia chirurgiche che non chirurgiche che potreste prendere in considerazione, ma ricordate che una volta comparse le occhiaie e le borse, è impossibile liberarsene per sempre.

Intervento chirurgico

L’opzione chirurgica per rimuovere le borse sotto gli occhi si chiama blefaroplastica. Diversi tipi di blefaroplastica risolvono vari problemi della zona degli occhi, tuttavia questo particolare problema richiede la blefaroplastica della palpebra inferiore. Questo tipo di procedura può essere eseguita attraverso un approccio transcongiuntivale o intervento transdermico.

L’approccio transcongiuntivale riduce significativamente le borse e il gonfiore dell’area sotto gli occhi. Con questo approccio, il chirurgo eseguirà un’incisione proprio all’interno della palpebra inferiore e aprirà le spesse tasche usando un doppio gancio per la pelle o una tecnica di sutura continua. Dopo questa resezione o rimozione di accumuli di grasso nella palpebra inferiore, il chirurgo rimette il grasso rimanente e la congiuntiva nella loro posizione originale. L’area guarisce da sola in circa 1-2 settimane senza la necessità di suturare, poiché il grasso orbitale verrà sostituito per coprire l’area incisa.

Questo approccio è utile per le persone giovani che hanno rigonfiamento di grasso e muscolare minimo e la cui pelle è ancora relativamente liscia. Non funziona altrettanto bene per le persone con molta pelle rilassata o cascante.

L’intervento transdermico è un’altra soluzione praticabile al problema delle borse e delle occhiaie sotto la palpebra inferiore. La procedura richiede anche un’incisione, ma sarà fuori dalla palpebra, appena sotto la linea di fondo delle ciglia e non all’interno della palpebra, come nell’approccio di cui sopra. La posizione di questa incisione consente al chirurgo di eliminare la pelle ed il grasso in eccesso, che peggiorano le borse e le occhiaie. L’intervento transdermico consente inoltre al chirurgo di sollevare il muscolo della palpebra inferiore. La rimozione del grasso in quest’area sarà minima e non sarà necessario proteggere l’area dai danni. Ciò significa che verrà rimosso solo il grasso in eccesso – il grasso che si trova nel taglio mentre è aperto. Quindi il lembo muscolocutaneo viene sostituito e l’incisione verticale della palpebra viene chiusa con una sutura riassorbibile. Anche la colla chirurgica e il nastro chirurgico possono essere utilizzati per fornire ulteriore supporto durante la cicatrizzazione dell’area.

La blefaroplastica della palpebra inferiore, che utilizza un approccio transdermico, è una buona opzione per coloro che sono più anziani e hanno una quantità significativa di grasso o pelle in eccesso. È anche utile per coloro che hanno uno spostamento pronunciato dei muscoli orbicularis (problemi con i muscoli responsabili dell’apertura e della chiusura delle palpebre), che tiene conto dell’aspetto della palpebra stessa. Questa procedura non è raccomandata per le persone con secchezza cronica degli occhi, con occhi sporgenti o con una patologie della tiroide.

Dermoabrasione con laser

Questo metodo si riferisce a una procedura cosmetica che elimina i piccoli problemi della pelle utilizzando la tecnologia laser. Negli ultimi 15 anni, questa procedura si è dimostrata un potente strumento per il ripristino della superficie della pelle. Il metodo funziona attraverso la ri-testurizzazione e rimozione degli strati esterni della pelle per stimolare la produzione di nuove cellule. Dona alla pelle un aspetto più liscio, tonico e giovane. La dermoabrasione con laser utilizza metodi che possono essere sia ablativi che non ablativi, nonché frazionari o non frazionari.

Le procedure di dermoabrasione con laser ablativo sono più invasive perché il loro obiettivo è rimuovere in modo aggressivo lo strato esterno della pelle, piuttosto che semplicemente riscaldarlo, come con i metodi non ablativi, sebbene entrambi forniscano risultati evidenti di dermoabrasione. Laser frazionati vengono utilizzati per mirare su una determinata zona, mentre laser non frazionati si utilizzano per trattare ampie zone. Possono essere utilizzati in varie combinazioni, a seconda delle esigenze della vostra pelle, per risolvere qualsiasi problema, da piccole macchie e rughe a problemi più gravi di cicatrici, iperpigmentazione e rughe profonde. Il costo e i tempi di recupero saranno determinati dalla combinazione che voi e il vostro fornitore scegliete per le vostre esigenze.

Indipendentemente dal tipo di dermoabrasione utilizzata, le occhiaie e le borse sotto gli occhi beneficiano di questa procedura perché questa tecnologia stimola la produzione di nuovo collagene. Questo risultato è dovuto al fatto che l’energia termica provoca un effetto curativo negli strati inferiori della pelle, indirizzando così l’attenzione sui problemi agli occhi. Dopo la guarigione a livello cellulare, anche le occhiaie diventano meno visibili e le borse meno accentuate. Un ulteriore vantaggio è che il nuovo collagene aiuta a rigenerare le cellule per creare un aspetto più liscio e giovane in generale.

Fillers e sostanze iniettabili

Queste procedure, sebbene utili e con risultati immediatamente visibili, hanno un effetto temporaneo. Riempiono i tessuti molli direttamente sotto la pelle per far fronte alle aree problematiche e creare un aspetto più liscio e giovane. I filler e i preparati iniettabili sono particolarmente utili per coloro che soffrono di occhiaie sotto gli occhi, perché sono estremamente efficaci per schiarire la zona. Questo è un ottimo metodo per coloro che hanno gli occhi infossati per vedere un miglioramento perché questa struttura facciale rende più evidenti le jcchiaie e i vasi sanguigni. Aumentando il volume, questi inestetismi vengono temporaneamente mascherati fino a quando i filler non vengono assorbiti definitivamente dal corpo.

La FDA ha approvato diversi filler e farmaci iniettabili in ampie fasce di prezzo e tutti danno risultati diversi. Consultate l’elenco qui sotto per vedere quali opzioni soddisfano le vostre esigenze:

Il collagene si trova naturalmente nel corpo come una delle più importanti strutture proteiche della pelle. Con l’avanzare dell’età, iniziamo a produrre meno collagene, il che significa inevitabilmente più rughe e meno elasticità dei tessuti. I filler di collagene possono essere derivati da un essere umano o da un toro, poiché le fibre sono molto simili. Entrambi aumentano efficacemente il volume della pelle, poiché le fibre di collagene vengono introdotte direttamente nel suo strato più profondo e vengono assorbite.

L’acido ialuronico si trova naturalmente nel corpo ed è in gran parte responsabile del mantenimento dell’idratazione e della compattezza della pelle. Questi filler sono sostanze simili a gel morbidi che vengono spesso iniettati con lidocaina, un agente analgesico, per alleviare il disagio associato all’iniezione.

L’idrossiapatite di calcio è un filler gelatinoso che, dopo l’assorbimento, stimola la crescita dei tessuti molli e la produzione di collagene. Sebbene l’idrossiapatite di calcio del marchio Radiesse, sia costituito da minerali che si trovano naturalmente nelle ossa umane, questo particolare filler è prodotto in modo biosintetico. Significa semplicemente che è progettato per imitare il materiale di partenza senza l’uso di prodotti animali o umani.

L’acido poli-L-lattico (PLMK) è un filler dermico che prende il nome dalla sostanza sintetica che utilizza. Questo filler, spesso indicato come Sculptra® Aesthetic, piuttosto che PLMK universale, è stato creato come materiale di sutura biodegradabile, che, come è stato successivamente scoperto, migliora la produzione di collagene nell’area della sua dissoluzione.

Perline di polimetilmetacrilato, collagene e lidocaina sono un tipo di filler cutaneo permanente che viene utilizzato per correggere le pieghe nasolabiali, che la maggior parte delle persone riconosce come linee di sorriso profonde, o talvolta per ridurre la gravità delle cicatrici negli adulti. La formula stessa si chiama Bellafill ™ e viene prodotta combinando collagene bovino potenziato dalla microsfera e lidocaina, un agente anestetico locale. Le microsfere di circa 30-50 micron di dimensione sono realizzate in polimetilmetacrilato (PMMK), un materiale sintetico approvato dalla FDA e aggiunte alla formula per la creazione degli impianti. Bellafill potrebbe provocare reazioni allergiche in alcune persone, pertanto è necessario sottoporsi a un test prima del trattamento.

Lo ialuronato di sodio è simile all’acido ialuronico, ma ha molecole più piccole, che garantiscono una maggiore solubilità. I gel a base di ialuronato di sodio includono Restylane® Refyne e Restylane® Defyne.

Alternative, rimedi casalinghi e trattamenti non chirurgici

Sebbene interventi chirurgici, filler e iniezioni forniscano una soluzione più semi-permanente o permanente al problema delle occhiaie e delle borse sotto gli occhi, ci sono diverse alternative naturali o rimedi casalinghi che si possono provare.

Il trucco è una delle “correzioni” più rapide e semplici disponibili per la correzione e, se usato correttamente e naturalmente, può anche ridurre la gravità delle borse sotto gli occhi. La rivista di chirurgia estetica e dermatologica ha pubblicato una recensione che suggerisce l’uso di un correttore, in cui sono stati aggiunti diffusori ottici, come mica o silice, per mascherare le occhiaie. È anche utile mantenere l’idratazione della zona, poiché la pelle secca aggraverà i problemi che state cercando di risolvere. Prima di coricarsi, applicate sotto gli occhi una crema con idratazione profonda e provate dei gel rilassanti o maschere idratanti e ricche di nutrienti. Questo è un buon metodo per ridurre lo stress e migliorare l’aspetto della zona degli occhi..

Anche i retinoidi aiutano a ridurre l’intensità delle occhiaie e delle borse, stimolando la produzione di collagene e riducendo la quantità di melanina nella zona. Dopo aver valutato le vostre esigenze, il vostro consulente sarà in grado di prescrivere un retinoide o raccomandare un retinolo da banco che potete usare a casa.

L’idrochinone può anche essere un’opzione, anche se secondo la rivista Journal of Skin and Aesthetic Surgery, questo pigmento di fondamentale importanza non è disponibile in alcuni paesi, come l’Europa e l’Asia, a causa delle preoccupazioni sulla cancerogenesi e sulla tossicità dei melanociti. Parlate con il vostro specialista per ulteriori informazioni se l’idrochinone è l’opzione che volete prendere in considerazione.

La caffeina topica è una buona scelta per il trattamento delle occhiaie. La rivista Journal of Skin and Aesthetic Surgery spiega che la caffeina aiuta a trattare le occhiaie che sono direttamente correlate alle condizioni derivanti dai vasi sanguigni sottostanti. Alcune creme contengono questo ingrediente, tuttavia, potete provare a usare le bustine di tè. Per fare questo, preparate un infuso con acqua calda e applicateli su ogni occhio dopo che si sono raffreddati, ma ancora bagnati.

Una maggiore assunzione di acqua può fare miracoli per la pelle e la salute in generale. Contrariamente alla credenza popolare, l’acqua non contribuisce alla ritenzione idrica e al gonfiore, ma aiuta il sistema linfatico a drenare correttamente, riducendo il gonfiore e potenzialmente riducendo l’aspetto di borse e occhiaie.

Allo stesso modo, dovreste evitare bevande gassate e zuccherate come tè dolce, limonata e bevande al caffè piene di esaltatori di gusto (creme, zuccheri, sciroppi, ecc.). Questi prodotti causano disidratazione e peggiorano solo i problemi del viso. Una tazza di caffè o tè verde al mattino può effettivamente essere utile in generale, ma la caffeina deve essere consumata con moderazione e deve essere sempre accompagnata da acqua sufficiente per prevenire la disidratazione.

L’alimentazione è un altro fattore importante nel ridurre naturalmente l’aspetto esteriore di un problema. Mantenere una dieta sana ed equilibrata consente al sistema di funzionare correttamente. Dovreste prendere in considerazione una dieta ricca di nutrienti, ricca di frutta, verdura e proteine a basso contenuto di grassi e povera di cibi elaborati, raffinati e zuccherati.. Anche una riduzione consapevole dell’assunzione di sale aiuterà a ridurre il gonfiore. Alimenti ad alto contenuto di vitamina C, d’altra parte, miglioreranno l’aspetto della pelle in quanto la vitamina C favorisce la produzione di collagene naturale.

Anche le scelte dello stile di vita hanno un ruolo nel vostro aspetto. Troppe notti insonni aumenteranno la gravità delle borse e delle occhiaie, così come l’eccessivo consumo di alcol ed il fumo. Questi fattori interferiscono con una corretta circolazione sanguigna e riducono il livello di umidità dei tessuti, il che porta alla comparsa di borse sotto gli occhi e le occhiaie, tra gli altri problemi associati alla pelle e alla salute. Possono anche interferire con la capacità di dormire bene la notte.

Impacchi freddi applicati alla zona intorno agli occhi possono ridurre temporaneamente la gravità del problema. Questa può essere una soluzione rapida, ad esempio, dopo una notte insonne, poiché risvegliano la pelle, aumentando il flusso sanguigno e riducendo il gonfiore dovuto alla mancanza di sonno. Alcune persone raccomandano le fette di cetriolo come utile rimedio domestico.

Anche le allergie possono contribuire ai problemi agli occhi. Se le occhiaie e le borse sotto gli occhi sono causate da allergie o sono accompagnate da arrossamento, prurito, gonfiore o lacrimazione, consultare il medico per trattamenti farmacologici.

Conclusioni

Sebbene le borse sotto gli occhi e le occhiaie di solito non siano un indicatore di una malattia più grave, è sempre utile parlare con il proprio medico per ottenere la sua raccomandazione e assicurarsi che i problemi siano solo condizioni estetiche. Lo specialista sarà anche in grado di indicare i migliori medicinali o operazioni per le vostre esigenze specifiche. Ricordatevi di controllare il vostro stile di vita, la dieta e il regime di sonno, sapendo che i passi che fate per raggiungere uno stile di vita più sano gioveranno sempre sia al vostro aspetto che al vostro benessere.

Per scegliere il trattamento adatto a voi, rivolgetevi ai centri qualificati. I professionisti esperti selezioneranno il trattamento più appropriato per ottenere i risultati desiderati.