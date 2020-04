Viaggio in Italia: Salvatores lavora al nuovo film

Indiana Production e Rai Cinema annunciano la lavorazione di Viaggio in Italia, un film documentario la cui regia è curata dal premio Oscar Gabriele Salvatores, che vuole essere testimonianza e memoria di questo drammatico momento storico che sta attraversando il nostro Paese e il mondo intero.

Il regista, come tutti gli italiani in quarantena, firma un film collettivo realizzato con i video, girati a casa con lo smartphone dagli italiani. Coloro che vogliono di partecipare al progetto devono filmarsi mentre raccontano le azioni e le emozioni di questi giorni: come si trascorre il tempo, cosa si vede dalle proprie finestre, quali paure, riflessioni e pensieri che accompagnano ognuno di noi, chi è al lavoro e chi a riposo forzato.

“Il servizio pubblico, anche nel settore cinematografico, vuole e deve essere presente in un momento in cui il nostro Paese ha bisogno di sentirsi coeso – ha detto Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – sentiamo per questo la necessità di agire attraverso i mezzi della cultura e del cinema per realizzare un’operazione sulla memoria collettiva e la testimonianza di quanto tutti noi stiamo vivendo in questo tempo. Sappiamo dell’esistenza di vari progetti che vanno in questa direzione, tutti lodevoli e pienamente legittimi, ma abbiamo scelto di affidarci allo sguardo e all’esperienza di un grande autore come Gabriele Salvatores, con il quale abbiamo già condiviso l’avventura del film collettivo Italy in a day. Questo progetto rappresenterà anche l’occasione per dare un’opportunità di lavoro a tante persone, soprattutto giovani, che operano nel mondo del cinema, e sarà un modo per reagire concretamente e positivamente alla drammatica esperienza di questi giorni che resterà scolpita nella memoria di tutti noi“.