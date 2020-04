The Last Dance: su Netflix arriva Michael Jordan

The Last Dance, su Netflix arriva la docu-serie con Michael Jordan e i Chicago Bulls: il primo dei dieci episodi sarà disponibile dal 20 aprile

Netflix ha annunciato che ‘The Last Dance‘, la docu-serie in dieci episodi con Michael Jordan e i Chicago Bulls alla conquista del sesto titolo NBA nel 1998, debutterà sulla piattaforma da lunedì 20 aprile con due episodi ogni settimana.

La serie, diretta da Jason Hehir, racconta una delle più grandi icone e squadre di maggior successo nella storia dello sport: Michael Jordan e i Chicago Bulls degli Anni 90. Lo show contiene materiale inedito della stagione 1997-98, quando il team ha vinto il sesto titolo NBA in otto anni. Nell'autunno del 1997, Michael Jordan, il proprietario dei Bulls Jerry Reinsdorf e il coach Phil Jackson accettarono che una troupe cinematografica della NBA Entertainment seguisse la squadra per l'intera stagione sportiva. Il risultato è il ritratto di un'icona e di una celebre squadra, che viene rivelato ora, circa vent'anni dopo in 'The Last Dance'.

“Michael Jordan e i Bulls non erano solo superstar dello sport, ma un fenomeno mondiale“, ha dichiarato Hehir. “Realizzare ‘The Last Dance’ è stata un’incredibile opportunità per esplorare l’impatto straordinario di un uomo e di una squadra. Per quasi tre anni-ha continuato il regista-abbiamo fatto ricerche in lungo e in largo per raccontare la storia definitiva di una dinastia che definiva un’era del basket e per presentare questi eroi dello sport come essere umani. Spero che gli spettatori apprezzino la docu-serie tanto quanto noi ci siamo divertiti a realizzarla“.

Gli spettatori verranno riportati alle origini di tutto: dall’infanzia di Jordan alle condizioni dei Bulls prima dell’arrivo dell’iconico giocatore e dalla riformazione della squadra al suo arrivo, fino ad arrivare alla vittoria del primo campionato NBA della squadra. La serie farà rivivere i primi cinque campionati dei Bulls, attraverso le sfide, le lotte fuori dal campo e i trionfi che facevano parte del fenomeno di mutamento culturale creato da Jordan e dai Bulls. È uno scenario che fa da sfondo alla corsa del campionato del 1998, con ampi profili dei principali compagni di squadra di Jordan, tra cui Scottie Pippen, Dennis Rodman e Steve Kerr, il coach Phil Jackson e con dozzine di interviste a rivali e luminari del basket e non solo. Per tutto il tempo, la tensione e il conflitto che hanno definito la corsa finale del campionato sono molto in mostra.

DATE DI USCITA DEGLI EPISODI SU NETFLIX: Lunedì 20 aprile – Episodi 1 e 2 Lunedì 27 aprile – Episodi 3 e 4 Lunedì 4 maggio – Episodi 5 e 6 Lunedì 11 maggio – Episodi 7 e 8 Lunedì 18 maggio – Episodi 9 e 10

Negli Stati Uniti la docu-serie, prodotta da Mandalay Sports Media in collaborazione con NBA Entertainment e Jump 23, sarà disponibile su ESPN dal 19 aprile.