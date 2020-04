Senato approva il Cura Italia: scontro in Aula

Il Senato approva il disegno di legge di conversione del decreto Cura Italia con 142 voti a favore, 99 voti contrari e 4 astenuti: scontro con le opposizioni

Il Senato approva il disegno di legge di conversione del decreto Cura Italia con 142 voti a favore, 99 voti contrari e 4 astenuti. Si sono dichiarate contrarie le opposizioni di centrodestra. Il provvedimento, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), ora passa alla Camera.

“Con l’approvazione al Senato del dl #CuraItalia abbiamo definito un quadro normativo chiaro in tempi brevissimi. Nonostante qualche tensione, ringrazio chi ha lavorato per migliorare il testo. Il nostro unico interesse e’ combattere il virus e dare strumenti a tutti per ripartire”. Cosi’ il ministro delle riforme e dei rapporti col parlamento Federico D’Incà.

Show di La Russa

La mascherina come arma del dibattito parlamentare. Accade al Senato dove Ignazio La Russa, di Fdi, accusa il collega M5s Vincenzo Presutto di non indossare un dispositivo di protezione a norma: “Quello e’ un untore”, gli grida La Russa, nel corso del suo intervento in aula sul dl Cura Italia. Il senatore di Fdi stava elogiando l’iniziativa del Corriere della Sera, che oggi porta il tricolore in edicola, quando il senatore pentastellato deve aver iniziato a riprenderlo con il cellulare.

“Senatore Presutto, non si possono fare riprese in Aula”, lo riprende infatti la presidente Casellati. Ma La Russa non si accontenta del richiamo della presidente. E attacca: “Che bello che sei con quella mascherina. Lo sai che quella mascherina non protegge? Quella mascherina sputa fuori la tua eventuale malattia!” Casellati prova a fermarlo: “Senatore La Russa, si rivolga alla Presidenza!” Ma La Russa continua a incalzare il collega: “Metti questa di mascherina! Quella non va bene. Quello e’ un untore! E’ un untore”, ripete rivolto all’emiciclo di Palazzo Madama, tra le proteste dal Gruppo M5S.

Conte e il possibile allentamento delle misure

“Dobbiamo scegliere settori in grado di riavviare la loro attività. Se gli scienziati lo confermano, potremmo iniziare ad allentare alcune misure già entro la fine di questo mese”. Così il presidente del consiglio Giuseppe Conte, in un’intervista alla Bbc.

“Sento il dolore della ferita aperta che questa nazione sta vivendo”, ha detto ancora Conte alla Bbc. “Dietro i numeri – aggiunge il premier – ci sono nomi e cognomi, storie di vita e famiglie distrutte. La nazione italiana sta soffrendo”.