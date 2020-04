Parkinson e Coronavirus: help line LIMPE-DISMOV per i pazienti

Coronavirus: oltre 50 neurologi volontari dell’Accademia LIMPE-DISMOV a disposizione online o al telefono dei pazienti affetti da Parkinson

“Non vi lasceremo soli”: questo il monito congiunto di Accademia LIMPE-DISMOV e Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus in risposta all’emergenza COVID-19 che da settimane sta flagellando il nostro Paese. L’Accademia LIMPE – DISMOV e la Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus sono le principali realtà scientifiche che si occupano della cura della malattia di Parkinson e dei disturbi del movimento.

Per far fronte ai disagi che i pazienti affetti stanno vivendo in questo periodo, Accademia e Fondazione hanno attivato a partire una Chat Online dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, e un Numero Verde, 800146599, il martedì e giovedì, dalle 15.00 alle 17.00, ai quali risponderanno neurologi specializzati nella malattia di Parkinson, nelle distonie e in altri disordini del movimento.

“La risposta dei Soci di Accademia LIMPE-DISMOV alla richiesta di supporto per l’attivazione della Chat e del Numero Verde è stata molto alta”, afferma il Prof. Leonardo Lopiano, Presidente dell’Accademia LIMPE -DISMOV. “Siamo felici e orgogliosi che tutti i nostri neurologi siano uniti in questa battaglia. In questo difficile momento emerge, inoltre, sempre di più l’importanza di implementare l’assistenza a distanza tramite la telemedicina”.

“Insieme ad Accademia abbiamo deciso di attivarci per sostenere e supportare i nostri pazienti in questo momento di particolare difficoltà in cui l’emergenza COVID-19 ha interrotto la normale assistenza e l’attività ambulatoriale”, prosegue il Prof. Pietro Cortelli, Presidente della Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus. “I disagi sappiamo essere molti, ma con la nostra presenza seppur virtuale contiamo di contenerli il più possibile”.

Le attività di Chat e Numero Verde sono coordinate dal dott. Giovanni Cossu, dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari. I neurologi saranno, quindi, chiamati a informare i pazienti su tutti gli aspetti di questa emergenza sanitaria.

Si forniranno, inoltre, consigli riguardo eventuali cautele o giusti comportamenti da adottare in questo periodo ricordando in particolare di:

– Evitare assembramenti o contatti ravvicinati in particolare con persone con febbre o tosse, accurata igiene di mani e corpo;

– Possibilmente non privarsi dell’attività fisica regolare che potrà essere svolta anche a casa o in spazi confinati all’interno del condominio;

– Evitare un completo isolamento sociale, suggerendo di far mantenere le abitudini adattandole alla nuova condizione, utilizzando anche risorse online (letture, giochi, video incontri con persone che si vedrebbero di solito) e appuntamenti telefonici.

Continua, inoltre, la programmazione dei webinar gratuiti ai quali partecipano medici e pazienti.