ARF! cancella la manifestazione al Ragusa OFF

La festa a fumetti di ARF! è solo rimandata: per il momento salta la manifestazione in programma dal 22 al 24 maggio al Ragusa Off

“Stay home, stay safe. Stay ARF!”. La festa a fumetti di ARF! è solo rimandata. Sui social il Festival romano di Storie, Segni & Disegni annuncia lo stop della manifestazione in programma dal 22 al 24 maggio al Ragusa Off. La buona notizia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è che le call per gli artisti (Job ARF! / Self ARF! e ARFist Alley) restano comunque aperte.

Nel frattempo, la voce del Festival resta forte con «COme VIte Distanti»: il racconto collettivo che coinvolge, tavola dopo tavola, giorno dopo giorno, molti tra i pesi massimi del Fumetto italiano. Un libro, già in pre-order dal 25 marzo – il cui il ricavato sarà interamente devoluto da ARF! a sostegno della raccolta fondi dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.