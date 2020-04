Twin Peaks: 30 anni fa il debutto della serie cult

8 aprile 1990: 30 anni fa muore Laura Palmer e debutta Twin Peaks, serie tv diretta da David Lynch e diventata un fenomeno di cultura pop

30 anni fa il corpo di Laura Palmer fu ritrovato avvolto in un telo di plastica sulla riva di un fiume: quella tragica morte, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), diede inizio alla serie che riscrisse le leggi della tv.

L’8 aprile 1990 sul piccolo schermo americano debuttò Twin Peaks, serie tv diretta da David Lynch che con appena due stagioni riuscì a diventare un fenomeno di cultura pop e ad avere un impatto duraturo su quello che sarebbe stato creativamente possibile in televisione negli anni successivi.

Dopo alti e bassi, divergenze di produzione e altri problemi, nel 2017 negli USA è stato rilasciato un sequel, che tuttavia ha deluso le aspettative dei fan.

In occasione dei 30 anni di Twin Peaks, ecco qualche curiosità sulla serie culto.

David Duchovny



Il bel Fox Mulder iniziò la sua carriera televisiva con una piccola parte in Twin Peaks.

David Duchovny interpretava l’agente dell’FBI Dennis “Denise” Bryson, che aiuta l’agente Cooper quando viene temporaneamente cacciato dal Federal Bureau.

BOB



Lynch ebbe l’idea dell’inquietante entità maligna quando vide Frank Silva, l’arredatore, nella camera di Laura Palmer. Decise di girare una panoramica della stanza con l’uomo accovacciato ai piedi del letto, ma ancora non sapeva come usare quel materiale.

Durante le riprese dell’episodio pilota, quando la madre di Laura urla alzandosi dal letto, nel montaggio si accorsero che per errore nello specchio dietro l’attrice si intravedeva riflessa la figura di Silva.

Lynch ebbe così il lampo di genio e decise di dare vita alla scena finale (e al personaggio stesso di BOB) che abbiamo potuto ammirare.

Laura Palmer

La famosa immagine di Laura Palmer utilizzata in tutta la serie è la foto reale del ballo di fine anno dell’attrice Sheryl Lee.

Twin Peaks, il sequel



Nell’ultima puntata, andata in onda nel 1991, Laura Palmer saluta gli spettatori con una promessa “Ci vediamo di nuovo tra 25 anni, nel frattempo ….”. Il 2016 sarebbe stato l’anno perfetto per il ritorno di Twin Peaks: sarebbero trascorsi esattamente 25 anni.

Ma così non è stato. A causa di problemi tra Lynch e la produzione, la serie tornò nel 2017.