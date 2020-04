Sampling Turin: fuori il video di Jack Sapienza

È online il video Sampling Turin del produttore Jack Sapienza e del regista Andrea Dipa di RKH Studio: suoni e immagini della Torino ai tempi del COVID-19

È online il video “Sampling Turin” del produttore Jack Sapienza e del regista Andrea Dipa di RKH Studio: nella clip hanno catturato e fotografato Torino nel pieno dell’atmosfera dell’emergenza nazionale da COVID-19, eccolo:

“Strade deserte, mascherine, mercati abbandonati, saracinesche abbassate, ma anche piccoli scorci di spensieratezza dalle finestre socchiuse e dai balconi illuminati – raccontano Jack e Andrea-. La strumentale è composta dai suoni campionati nel tragitto da casa al supermercato e al suo interno. Racconta il silenzio distopico paradossalmente spezzato dal solo respiro, la stessa preda del virus che sta facendo tremare la nostra città e l’Italia intera. Una Torino sospesa in attesa di tornare a vivere.”

Questo video, che arriva dopo quelli girati a Mosca, Hong Kong, Reykjavik, Parigi, Los Angeles e Berlino, fa parte di “Sampling World”, il format ideato dagli stessi Jack Sapienza e Andrea Dipa: le produzioni hanno l’obiettivo di catturare i suoni delle città e mostrare le realtà sotto una veste inedita per produrre una strumentale e un documentario che ne restituiscano le suggestioni e l’atmosfera. Le immagini del regista e videomaker Andrea Dipa seguono il percorso creativo audio di Jack Sapienza. Il processo prevede il campionamento dei suoni in loco, una fase di distorsione e mixaggio e il loro innesto in un flusso audio del tutto nuovo.

Jack Sapienza, nome d’arte di Giacomo Sapienza, è un producer, autore, sceneggiatore e regista italiano classe ’89. È inoltre influencer appartenente al duo Jack e Lo Smilzo.

Andrea Dipa è un regista e direttore della fotografia classe ‘96, ha fondato insieme a Jack Sapienza la casa di produzione RKHStudio.

Oggi RKHStudio si dedica all’esplorazione dei vari campi dell’audiovisivo: non solo produzione e composizione di beat musicali e videoclip, ma anche realizzazione di podcast, cortometraggi e documentari.

Instagram

www.instagram.com/jack_sapienza/ – www.instagram.com/dipaxrkh/

www.instagram.com/rkhstudio/

Spotify :https://open.spotify.com/artist/5iZW5E9q0Iv8t0Phtp887K?si=GsPajtW7R_eDCm3epI3MSw