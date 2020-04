Elodie torna con due nuove versioni di “Andromeda”

Elodie torna con due nuove versioni del suo successo “Andromeda”: i brani sono due remix che usciranno in un EP

Elodie torna domani, giovedì 9 aprile su tutte le piattaforme digitali con due versioni inedite di “Andromeda”, il brano che l’ha vista in gara al settantesimo Festival di Sanremo.

Un regalo di Pasqua ai fan, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che si concretizza in un EP, “Andromeda Remix”. Nel disco troveremo “Andromeda” feat. Madame, prodotto da Dardust e “Andromeda” feat. Madame nella versione prodotta dai producer Merk & Kremont X BB Team Remix.

“Andromeda Remix” fa parte di “Island Presents”, progetto ideato da Island Records in collaborazione con i propri artisti e partito il 6 aprile. La label presenterà al pubblico, ogni giorno per un mese, nuovi brani, versioni ricercate, rarità e contenuti mai resi disponibili prima. L’obiettivo è regalare, sulle piattaforme digitali, momenti di musica inedita in questo periodo così particolare, per ricordare che “Everything’s gonna be all right”.