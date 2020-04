Domenico Pompilio online con “Cassiopea”

Domenico Pompilio online con il nuovo singolo “Cassiopea”: il brano anticipa l’uscita dell’album “Linea di confine”

Online il nuovo singolo del cantautore Domenico Pompilio “Cassiopea”, disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale. Il brano anticiperà l’uscita del suo primo disco di inediti dal titolo Linea di confine, che vedrà la luce in primavera.

Domenico Pompilio propone un brano di stampo cantautoriale, mantenendo fede ad un genere musicale che lo contraddistingue e a cui è estremamente legato, sia come ascolto che come formazione.

41 anni, nato in Puglia ma residente da diversi anni nella capitale, Domenico Pompilio scrive canzoni da almeno vent’anni. I suoi punti di riferimento sono Cohen, De André, Lolli, De Gregori, Nick Cave, tanto per citarne alcuni. Cassiopea è un brano che contiene numerosi riferimenti poetici.

“Sono punte di spillo, disegnate sul mare sotto un cielo tranquillo”. Il singolo si apre in questo modo, con un’immagine che richiama vagamente un quadro impressionista. Gli astri si specchiano sull’increspare delle onde, mentre due amanti percorrono un sentiero che li condurrà fino alla riva. Su questo sfondo si muovono pensieri rivolti alla vita e ricordi in bianco e nero.

A vegliare sulla terra, poi, c’è lei, Cassiopea che, distesa su un manto di stelle, custodisce l’amore degli amati e, al contempo, si pettina dolcemente i capelli. Mentre li intreccia, consolida speranze e ricordi, così come il gesto di sciogliere la sua chioma, diventa un modo di lasciar cadere stelle che gli amanti potranno raccogliere, per vedere espressi i propri desideri e sogni.

Le chitarre, così come basso e batteria, sono pensati come una tela sulla quale disegnare parole. C’è un flauto traverso, strumento presente in molte altre canzoni dell’album, che giunge sommessamente, creando un tappeto che vuole ricordare il leggero fluire delle onde. Man mano che la canzone cresce, giungono i flauti dolci che, come un coro di voci bianche, rappresentano la voce delle stelle che si unisce al sorriso e ai sospiri di Cassiopea.

Il brano è stato registrato e mixato presso gli studi Ermes Records da Franco Pietropaoli.

Cassiopea è accompagnato da un video, girato, per non tradire il senso della canzone, proprio su una spiaggia. Le riprese sono state effettuate da Cristina Canali e Giuseppe Martino. Montaggio a cura di Hermes Cardinale.

CASSIOPEA

Domenico Pompilio: Testo, voce e flauti

Simone Alfonsi: Chitarre

Giacomo Nardelli: Basso

Danesh Chillura: Batteria