I Pymhaus online con il singolo “Spirits don’t Forget”: fuori anche il video della rock band milanese guidata da Nick Murdock

“Spirits don’t Forget” è il primo singolo e video della rock band milanese dei PYMHAUS. La band guidata da Nick Murdock (ex PANAMA / E.I.R.E.) darà alle stampe un nuovo EP omonimo da collezione in formato vinile da cui è estratto il primo brano che ne anticipa la pubblicazione. “Spirits don’t Forget” è in tutti gli store digitali dal 3 aprile (Vrec Music Label) ed è stato anticipato dal bellissimo videoclip girato da Carlo Tombola con protagonista Bianca Pajaro in una Milano deserta (ma girato prima dell’emergenza sanitaria). Video: https://bit.ly/pymhausvideo.

«“Spirits don’t forget” è un brano liberamente ispirato al libro di Vittorio Zucconi “Gli spiriti non dimenticano” – afferma la band – e narra le gesta di Cavallo Pazzo, sciamano Sioux. In poche righe è condensata la vita del nostro, dall’ascesa, al tradimento e alla morte, inclusa la leggenda secondo la quale il suo spirito vive in un falco dalle ali rosse».

I PYMHAUS si sono formati a Milano nel 2008 ma, in realtà, esistono musicalmente da alcuni decenni: nel febbraio 1985, Nick Murdock rispose ad un annuncio su “Secondamano” in cui il gruppo rock PANAMA cercava un cantante: il chitarrista solista di quel gruppo – coetaneo di Nick – era Enrico Brambilla e, da allora, il sodalizio – umano ancor prima che musicale – non ha avuto pause. I PANAMA, dopo circa un anno e un concerto, lasciano posto agli E.I.R.E., dove ai nostri si aggiunge Luca Passeri, batterista dotato di un mix inconsueto di tecnica ed irruenza. Gli E.I.R.E. per circa quattro anni sono stati tra i gruppi più vivaci e brillanti nel panorama delle giovani tendenze del nuovo rock Italiano, notevole nella dimensione “live”, con quasi 100 concerti, una cassetta autoprodotta, recensioni lusinghiere e decine di brani originali cantati in Italiano, composti dal duo Enrico/Nick. La band ferma l’attività: Nick si trasferisce a Zurigo e viaggia per lavoro, Luca avvia la sua attività di attore (è, ad oggi, uno degli eredi della tradizione marionettistica della famiglia Colla). Da Nick nascono nuovi brani (questa volta in inglese) proposti ad Enrico: la scintilla scocca nuovamente. L’ingresso del giovane Leo al basso completa la formazione. I nuovi brani sono pronti per essere pubblicati.