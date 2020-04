La “Laguna blu” di Harpur Hill diventa nera

Le acque della “Laguna blu” di Harpur Hill si tingono di nero contro il Coronavirus: la misura messa in campo per scoraggiare i turisti

Arginare il coronavirus stando a casa. Una misura necessaria ormai adottata da tutta Europa che, tuttavia, alcuni non rispettano. Come, ad esempio, a Buxton, in Inghilterra, dove gli agenti di polizia sono stati costretti a misure drastiche per allontanare i turisti dalle rive del dalla splendida “Laguna Blu” di Harpur Hill. Come? Trasformando le sue acque cristalline in una tenebrosa piscina nera come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Complici le belle giornate primaverili, molte persone si sono radunate in questi giorni intorno alle rive della Laguna Blu, un piccolo lago nel Peak District, tra le mete preferitedegli Instagrammers per i selfie.

La polizia di Buxton è quindi intervenuta gettando nelle acque della laguna di Harpur Hill una tintura nera, cercando così di scoraggiare i turisti.

Tuttavia, la mossa potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio e attirare ancora più persone per immortalare un panorama inusuale.