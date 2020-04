Andrea Angiolino in libreria con “Giochiamo insieme”

Nonostante il web sia una certezza e una risorsa per intrattenimento e contenuti, in queste giornata di difficile quarantena contare solo sulla tecnologia non fa bene. Andrea Angiolino, nominato «Esperto inventore di giochi» dal Ministero della Pubblica Istruzione, ci ricorda che è ancora possibile giocare con gli amici e in famiglia senza ricorrere a videogiochi e internet, ma contando su pochi mezzi a disposizione e attivando intuizione e calcolo, psicologia e riflessi, immaginazione e memoria.

“Giochiamo insieme con carta e matita” è il suo libro fuori per Edizione Sonda: una vera e propria palestra per la mente in cui tutti quanti possono divertirsi e allenarsi. Giochi di deduzione, bluff, caccia alle parole e logica da fare – appunto – con con carta e matita. Occorrono poi una manciata di secondi per capire le regole e almeno un avversario da sfidare, mettendo in atto tattiche e strategie.