Musicultura 2020: canzoni finaliste su Rai Radio 1

Musicultura, ecco i nomi dei 16 finalisti dell’edizione 2020: da oggi su Rai Radio 1 si potranno ascoltare una al giorno, dal lunedì al venerdì, per tre settimane

Musicultura, il festival della canzone popolare e d’autore italiana, ha ufficializzato i nomi dei 16 artisti finalisti della XXXI edizione (2020) del concorso con cui dal 1990 contribuisce attivamente al ricambio artistico-generazionale della canzone di qualità nazionale.

I 16 finalisti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), escono da una dura selezione, che ha inizialmente coinvolto 760 artisti, tutti autori dei loro brani ed ognuno dei quali ha ricevuto una risposta scritta argomentata.

Tra febbraio e marzo scorsi, le 53 proposte più meritevoli sono state convocate al Teatro Lauro Rossi di Macerata per sostenere audizioni dal vivo davanti alla commissione d’ascolto di Musicultura e al pubblico.

Con l’entrata in vigore delle prime misure di contenimento epidemico le audizioni sono proseguite a porte chiuse e sono state trasmesse in streaming, registrando otre 100.000 visualizzazioni. L’elevata qualità artistica delle proposte ha reso sofferta la scelta dei 16 artisti finalisti, con la proclamazione dei quali si entra oggi nel vivo della XXXI edizione di Musicultura.

BLINDUR – (Cardito, NA) – Invisibile agli occhi

COGITO – (Dolo, VE) – Cicca & caffè

COSTANZA – (Livorno) – 100 maglioni

FABIO CURTO – (Acri, Cs / Bologna) – Domenica

ALBERTO DE LUCA – (Sondrio) De André

ERNEST LO – (Pescara) – Ssialaé

HANAMI – (Napoli) – Contro volontà

H.E.R. – (Foggia / Roma) – Il mondo non cambia mai

I MIEI MIGLIORI COMPLIMENTI – (Milano) – Inter – Cagliari

LA ZERO – (Napoli) – Mea culpa

MIELE – (Caltanissetta) – Il senso di colpa

PEPPOH – (Napoli) – Where Is the Rapstar?

PAOLO RIG8 – (Torino) – Scemi in paradiso

SENNA – (Ostia, RM) – Italifornia

SOFSOF – (Bagnara Calabra) – La vita sognata

ULULA & LA FORESTA – (Verona / Milano) – Oddio l’oblio

Da lunedì 6 aprile Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura e dal 2001 media partner del festival, prenderà per mano le canzoni finaliste per accompagnarle nelle case degli italiani. Aprirà le danze John Vignola all’interno di Radio 1 Music Club (in onda dalle 15,00). Il conduttore presenterà le canzoni finaliste di Musicultura 2020, al ritmo di una al giorno, dal lunedì al venerdì per tre settimane.