Lady Gaga pubblica la cover di “Chromatica”

Lady Gaga pubblica la cover del suo nuovo disco “Chromatica”: manca ancora una data d’uscita per l’album a causa dell’emergenza Coronavirus

È bastato un post su Instagram per riaccendere l’hype per il nuovo disco di Lady Gaga, “Chromatica”. La popstar, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha pubblicato la cover ufficiale dell’album e alcuni artwork dell’edizione fisica.