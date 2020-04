Il tour di Willie Peyote rimandato a ottobre

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative, Magellano Concerti rinvia il tour di Willie Peyote ad ottobre. Non è bastato, quindi, il primo spostamento di date annunciato qualche settimana fa.

Il cantautore, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), tornerà sul palco della TuscanyHall di Firenze l’1 ottobre . Il giorno dopo sarà all’Atlantico di Roma. L’8 e il 9 ottobre, Peyote porterà il suo tour all’Estragon di Bologna e chiuderà con doppia data, l’11 e il 12 ottobre, all’Alcatraz di Milano. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne. Il tour sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta in versione live il nuovo album di Willie Peyote, ‘Iodegradabile’, che ha esordito nella top 5 della classifica FIMI, oltre che i suoi successi.